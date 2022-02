VIKI IM NE PREDSTAVLJA PROBLEM! Marijana i Marko se opustili u spavaćoj sobi, PLJUŠTE VRELI POLJUPCI! (VIDEO)

Sevaju ljubavne varnice!

Marijana Zonjić i Marko Osmakičić obnovili su svoju vezu tokom nedelje, a Viktroija Mitrović je to jako teško podnela, iako se trudila da zadrugari to ne primete. Osmakčić i Viki sinoć su pred emisiju "Pitanja novinara" plakali zajedno u dvorištu Bele kuće, ali očigledno to nije uticalo na njegovu vezu sa Marijanom.

Marijana i Marko opustili su se pred punom sobom i razmenjivali nežnosti, a po svemu sudeći Marko uživa u obnovljenoj romansi sa Zonjićevom.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.