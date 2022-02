O OVOME ĆE SE PRIČATI! Dalila i Car OD SJAJA DO OČAJA! Svađe, ljubljenja, vrele akcije i raskid obeležili noć ljubavnog para, a onda je ona ZAUVEK napustila Zadrugu 5! EVO ŠTA SE SVE DEŠAVALO!

Burna noć!

Nedelja veče ne velelepnom imanju Zadruge rezervisana je za emisiju "Izbacivanje" koju je vodila Dušica Jakovljević. Pored nje veliku ulogu imao je i Darko Tanasijević koji je u intervjuima sa pojedinim zadrugarima analizirao sve odnose u Beloj kući.

Maske su od starta pale, jer je Dušica u svom studiju u Šimanovcima ugostila najbolju drugaricu nominovane Monike Jovanovske, Mariju Luisu Todorovsku. Marija Luisa je otrkrila kako je teklo upoznavanje i poznanstvo njene drugarice i Nenada Aleksića Ša.

Ona je otkria da ne prepoznaje repera, a potom i ispričala šta je Ša sve nudio Moniki:

Mnogo sam iznenađena. Ja tog čoveka ne prepoznajem. 20 dana smo pričali, cura je spavala dan i noć kod mene. 24/7 smo se družili na kameri, ovo nije taj čovek. Monika ništa nije slagala, ja sam svedok. Nešto se desilo sa Ša, ne sa Monikom. Devojka je ušla zbog njega. Ja sam joj rekla da neće biti ništa od toga, ali da proba, da uđe i zbog sebe, da iskoristi priliku. Realno, svako bi. Ne mogu njega da razumem. Ima 42 godine, kao da ima 22... Zove je: "Oko moje, idem u kupovinu, šta želiš da ti kupim, daću ti ključeve od stana, možeš da ideš kod mene". Hteo je da joj da ključeve od stana. Ja sam mislila da će biti nešto od toga... - istakla je Todorovska.

Prvi intervju koji je Darko Tansijević obavio bio je sa Filipom Carem. Naime, oni su razgovarali o njegovom odnosu sa Dalilom, naime, on je opelo po celom odnosu Dragojevića:

Mi smo Dalili i Dejanu verovali i prvi put, pa su završili zajedno. Ja znam njene emocije prema njemu, u to sam siguran, ali neke stvari koje radi, kontradiktorna je. Dejan nas provlači indirektno i direktno, ne mogu to da mu zamerim. Ja mu zameram što joj stavlja teret što se tiče porodice. Bila je ona kugla koju je Dejan zamerio, pitao sam je da li ima još nešto što je sačuvala. Dejan je rekao da će danas dati burmu koja je pocrnela od sramote, ja to shvatam, to mi je razumljivo i okej. To neka zamera njegova devojka, sa tim nemam ništa. Video sam da je ona pomno pratila, pitao sam je da li je i slušala. Rekao sam joj da uzme nekog našeg medveda, ona kaže okej. Meni ništa ne govori, rekla nešto kao ćebad će. Donosi ćebe iz treće sezone, koje koristi, koje je kupljeno u Beču. Druga stvar ćebe Dejana Dragojevića, treće našeg medveda. Ja gledam, vidim face ljudi, gledam nju, gledam Dejana i ne verujem šta mi se dešava. Opet sam u sredini mreža, oni preko mene igraju. Sad odjednom postoji jedno ćebe, drugo, igračkica... Ja ispadam budala koja spava na Dejanovom ćebetu... Iza glave mi je kugla, pijem iz njegove šolje... Ima i one čarape i duks. Jesam ja budala? Ja kad spomenem da mi to smeta, ona krene da plače, ja ispadam psihopata. I kao da sam na faci video da joj nije svejedno zbog burme. Ja sam pravedan, gledam kad priča on istinu, ali kad kaže da ga je ona razdvojila od porodice, tu ga ne razumem, tu sam na njenoj strani. Ali za 90% situacija je on u pravu, ima 10% gde je on u pravu. I onda kad vidim ove situacije kao danas... Stalno je nešto. Tim nečim što radi, dovede me u situaciju da se loše ponašam. Onda opet imam grižu savesti. A kad sam sa njom, ne funkcionišem. Kažem joj nešto za žurku, ona ništa. Danas ćebe... Uvek je nešto. Ja sam njoj čak i rekao da sačuva burmu, da je stavi negde, to mi je okej. Ali nešto da čuva što joj je neko poklonio u Zadruzi, pa iskoristi kad je zalagaonica... A vidi šta je interesantno, meni će da zameri igračku i da je baci... Zameriće mi kad se nekome obratim, a ona će da se obraća kome hoće. Znam šta je u stanju da uradi, znam šta je radila meni dok je bila sa Dejanom. Ja sam u utorak video u ogledalu nešto, posle su mi rekli da nisam u pravu... - rekao je Car.

Car je nakon toga prišao Dalili koja je ležala u krevetu, ali ga je ona ignorisala, jer nije mogla više da izdrži njegovo ponašanje u kojoj joj za sve prebacuje.

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru bila je Dalila Dragojević, koja je ponovo u lošim odnosima sa Filipom Carem, a sve zbog toga što je zadržala neke zajedničke uspomene sa Dejanom Dragojevićem.

Nervozna sam, užas. Više ne znam koji je moj potez u Zadruzi ispravan. Ne znam kako da mu udovoljim. Pitala sam Matoru šta da dam, ona je rekla nešto od Cedevite, a to mi znači. Rekoh hajde da odem ispod kreveta da pogledam šta ima, ugledam belo ćebence. Ugledam i to drugo, šta će mi to. Pri tom sam to crveno htela da poklonim. Znaš kad sam to oprala, nisam ni dirala, zapalila sam Dejanove igračke, ostala je kugla, nju sam bacila. Nije mi bilo ni na kraj pameti. U pravu je opet po ko zna koji put. Muka mi je od svega, toliko sam se umorila. Muka mi je da slušam psovke, muka mi je, ne mogu više da izdržim. Kaže mi: "Nemoj da ti istresem šerpu gulaša na glavu". Slušaju svi. Ne znam zašto to tolerišem i dopuštam. Kad vidi da može na nekome da se bahati... Ja pokušavam svaku temu vezanu za Dejana da izbegnem. Teško je, ali ja kontrolišem sebe, imam razum. Nije me povredilo kad je dao burmu, nema mene šta to da povredi. Ja svoju burmu čuvam, seća me na moj prvi brak. Pet godina da bacam po Zadruzi, da se igram, to je za mene glupost. Neka stoji, brak je završen pa je završen, ali ima nešto što ostaje. Sad što drugi bacaju... Toliko mi je psiha umorna, čas plačem, čas se smejem. Pokušavam da se sklonim, znam da će opet doći do trenutka da on baca igračke... Onda čujem da se žali Janjušu, Đedoviću, po celoj kući kao tetka neka... Znaš ono, imaš čoveka koji ustane sa stavom i priča stvari na normalan način i onda odjednom čoveka koji je tetka - pričala je Dalila.

Gošća Dušice Jakovljević, Monikina drugarica Marija Luisa, je prokomentarisala najintrigantrniju ljubavni trougao Dalilu, Dejana i Cara:

Dalila mi je bila draga. Okej, zaljubila se, mogla je da nađe boljeg... Svako krivi Dalilu što je ostavila muža. Možda je problem u Dejanu. Ne branim je, ali... Između sam. Više krivim Cara za sve - rekla je Marija Luisa.

Za to vreme Dalila i Car su bili u brutalnom sukobu, pa su se velelepnim imanjem orile psovke i vređanja. Car ne može da se oporavi od toga da Dalila nije založila sve uspomene koje je imala sa Dejanom za perionicu.

Dalila je u više navrata okušavala da se skloni od Cara, ali joj nije polazilo za rukom je je on sve vreme išao za njom. Kada je ona legla u krevet, on je došao i sve vreme joj je prebacivao Dejana, šato je nju dovelo do suza.

Treći sagovornik voditelja Darka Tanasijevića je bio Dejan Dragojević, koji ovih dana ima komplikovan odnos sa Aleksandrom Nikolić, sa kojom je raskinuo, pa pomirio. Dejan je Darku otkrio kako mu je u vezi sa Aleks, a potom i prokomentarisao što se odrekao burme zbog perionice:

Hteo sam kao Frodo da bacim burmu, da se sprži. Neka ide. Više vredi otvaranje vešeraja nego burma. Pocrnela burma od sramote. Kad mi neko kaže bivša žena, jako me bude sramota. Pokušavam da se sakrijem. Ljudi vole da me pogledaju kad ona spomene moje ime, ja se sakrijem. Sve to nešto nenormalno se dešava osobi sa kojom sam bio. Morbidnost. Ali opet, ni to me ne interesuje. Opet su me provlačili kad su imali izlaganja sinoć. Ja imam pravo na to, oni su me us*ali za života, ali su mi i otvorili vrata. Na kraju su mi pomogli. Videću posle rijalitija da li mi je uništeno zdravlje, ali su mi pomogli što se tiče života. Hvala Velikom šefu, toliko mi je izažao u susret, zahvalan sam na svemu. Zahvalan sam i njemu što se pojavio, život sada gledam drugim očima. Ja sam burmu izneo, Marko mi je rekao da je ispao problem zbog ćebeta. Da nije bilo pisma, do kad bi čuvala ćebe? Ima i onaj slon, isto smo to kupili sa razlogom. Ja nemam kome da se pravdam. Oni su stupili u odnos dok smo mi bili u braku. Što nije zapalila i ćebe kad je palila igračke? Još donese moje poklone i poklone od Cedevite. Ne može to u isti koš - poručio je Dragojević.

Voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru obavio intervju i sa Aleksandrom Nikolić, koja mu je otkrila sve o svojim osećanjima i vezi sa Dejanom Dragojevićem.

Uvek super kad tebe vidim. Pričala sam kod Drveta kad se Dejan udaljio od mene, osećala sam se prazno, počelo je tu da me boli. Tad sam shvatila da sam se zaljubila. Vratilo me je na neke događaje od ranije iz života. Ispravna sam bila 101%, pa sam se pitala da li je i tad moguće da ne dobijem ljubav nazad. Ali popričali smo posle, prošla me je anksioznost. Ja iskreno mislim da sam ga razumela u svemu. I prećutkivala neke stvari i sad prećutkujem. Naravno da mi nije prijatno kad ga vidim u društvu Sandre Rešić. Šalju im poklone, vidim da na klipovima nije samo drugarstvo. Ja to njemu ne mogu da zamerim, bilo bi da želim da ga odvojim od prijatelja. On kaže da mu ja to indirektno govorim, to nikada nisam rekla. On mi tiho zameri: "Aha, gde si pogledala". Sumnja na neke moje bivše partnere (Janjuša i Cara), ali neće da komentariše, neće da produbljuje temu. Sinoć mi je bilo glupo kad je Đedović rekao da ja Dejana hoću da dresiram. Nijedne sekunde to nisam htela. On sam treba da balansira druženje sa Sandrom i vezu sa mnom. Ja prećutkujem neke stvari. Isto me iznervira. Evo, Fran je sad izašao. Rekao je Dejan da ja ne smem nikada da odgovorim Sandri, Franu i Đedoviću, a da oni mogu da komentarišu. A kad ja njemu zamerim, on kaže gušenje i anksioznost, vraća ga na neke stvari... On meni može da kaže svašta, okej... Sve mogu da ispoštujem. A ja njemu u raspravici kažem: "Ti si sedeo sa devojkom za koju kažu da je zaljubljena u tebe", on odmah: "Ti meni ne možeš da zameriš" - rekla je Aleks.

Neke stvari mi bacaju sumnju. Stiže pitanje za Osmakčića, Dejana i Anđela, ona ne da odgovor. Miki dosta realno komentariše stvari. Ona ode u rehab, nije joj dobro, baš kad smo mi ušli u vezu. Sve mi baca sumnju da ona oseća nešto prema njemu. Znaš, ja mislim da i da jeste tako, ja smatram da ona nikad neće ustati i to reći. Dejan i ja smo se pomirili, bude super, ali znaš šta... On je sam rekao da ima anksioznost od mene, on kaže da jedino nema od Đedovića i od Sandre Rešić. Onda sam ja danas rešila da ga ostavim malo da bude sa drugima. Meni je lepo, ja bih bila sa njim 24 sata, ali vodim računa. Ne pričam mu više: "Bebo, maco, kuco", jer mi ne uzvraća. Kontrolišem se. Iako to osećam... Pustila sam ga danas da se druži, pustiću ga da provodi vreme sa njima. Nekad se osećam kao da sam sa Đedovićem u vezi. Oni će njega da opravdaju i kad nije u pravu, ima dobre prijatelje. Ja sam pomislila da smo mi svi u vezi. Ali opet. oni su njegovi prijatelji. I sam je rekao da će prvo da ide kod Đedovića kad izađe odavde. Ja sam neko ko funkcioniše sam. Jako mi je čudna situacija - komentarisala je Nikolićeva sumnje da se Sandri Rešić sviđa Dejan.

Car sa druge strane ima strah da će se Dalila pomiriti sa Dejanom pa joj ne da mira. Sve vreme obleće oko nje.

Tara Simov bila je naredna takmičarka sa kojom je voditelj Darko Tanasijević obavio intervju u Šiša baru. Ona je ovih dana u centru pažnje zbog odnosa sa Nenadom Aleksićem Ša, ali i sve češćim optužbama da i dalje želi Mateju Matijevića, zbog čega reper ludi.

Pa, lagana blejica mi je odnos sa Ša. Imali smo prebačaj u utorak i juče, kad je on protumačio da bih bila sa Matejom. Počeo je opet da zamera neke stvari. Ja ne znam da se izjasnim i kažem šta osećam. Marko Đedović meni kaže: "Ukoliko ti možeš da legneš, poljubiš se sa njim, kako možeš osim ako ne voliš?". Ja kažem da ga ne volim. Đedović kaže da mogu da ga volim samo manjim intenzitetom od njega. On je meni drag, zabavan, duhovit, lep je, zgodan, ali kad je normalan. Kad nije, postaje mi aseksualan. Svesna sam da mu je to lažna nada. Sve znam... Npr. dešava se trenutak da mi Nenad govori da mu ne dajem lažnu nadu. Pita me da li ću ga videti napolju, ako ne budem želela, da bar vidi April. On je razumom tu, ali ja sam svesna da mu dajem lažnu nadu jer je zaljubljen u mene. Ja sam u ponedeljak poklekla. I da mu dajem lažnu nadu, meni ovaj odnos prija. Ja gledam samo sebe. U ovom trenutku mogu samo to da mu dam. Trenutno smatram da ovaj odnos nema perspektivu. Zaljubila sam se, pa mi se ugasilo, pa mi se zgadio. Sad opet imamo neki odnos, ne mislim da može da preraste u nešto više - rekla je Tara.

Tara je potom Darku otkrila da je pravila priču sa Dinom Dizdarevićem da bi Mateja Mateijević bio ljubomoran.

Nakon Tare Simov, voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio repera Nenada Aleksića Ša, koji je otvorio dušu o svojim emocijama i problemima koje ima u odnosu sa Simovom.

Kad smo sami, kad se češkamo, totalno je drugačija nego kao za stolom. Ne znam koja je prava Tara. Razum mi kaže da taj odnos ne volja, kaže da se odvojim i plovim sam, da idem svojim putem. Srce je polupano. Ovo je najčudniji odnos ikad. Mene i te kako dotiče šta ljudi kažu, ali proradi u meni inat. Ja sam osoba koja ne voli da joj se nameće nešto, jer ja onda radim kontra svega. Boli me što shvatam da su ti ljudi u pravu, Janjuš je 100% u pravu. Janjuš je meni top lik, ali rekao sam mu sto puta da mi ne radi ono za stolom. Mi smo kul uvek, bićemo kul. Ali skoče jedan, drugi, peti, pomute mi mozak. Da, pogađa me i šta narod misli. Ali činjenica je da ona sa druge strane pokazuje neke emocije, nisam lud. Tara je neko koga Mateja odbija, ona je veliki inadžija. Nju privlači to što je on odbija. Da je on sa njom, posle 2, 3 dana bi ga šutnula kao kantu. Ono što je rekla me je razbucalo. Snužden sam od sinoć Nemam energiju. Ne mogu da shvatim da li ona igra rijaliti kad ga pominje, ona je opsednuta tim njihovim fanovima. To je par ludaka. Ona je vođena tim fan grupama Tara i MAteja. Jedna teorija mi je da održava te fanove. Đedoviću nije odgovorila na pitanje da li bi ušla sa mnom u vezu da nije tu Mateje. Na silu pokušava nešto sa Matejom, dečka ne zanima. Njemu pocrveni vrat. Ne voli da bude u toj priči. Ne mogu da izvalim da li ona igra rijaliti sa mnom, da li sa Matejom... Najzdravije bi bilo da se povučem iz tog odnosa. Sa strane kad bih gledao, stvarno nisam normalan, ali sam svestan da sam normalan - rekao je reper.

Anđela Đuričić je stigla u Šiša bar, vidno uznemirena, a voditelju Darku Tanasijeviću otvorila je dušu o osećanjima prema Mateji Matijeviću.

Ne znam kako se osećam. Poslednjih deset dana, dovoljna je jedna sitnica da se osećam loše. Ništa ne znam. Mateja utiče dosta na to. Ima i drugih stvari, dugo sam tu, nemam kontakt sa roditeljima, ali Mateja je jedina osoba sa kojom sam toliko bliska. Jedna sitnica koju pogrešno kaže ili uradi, ja se osećam tužno ili loše. Kao danas... Super smo funkcionisali, krenuli da igramo neku igru. Meni nije poenta da pobedim, nego da se zabavimo i da što duže traje igra. Dva puta je pobedio i onda je izmislio neku reč. Onda namerno kaže neku reč na koju ne mogu da kažem ništa. Da li je moguće? Fora je da što duže igramo. Ima kompleks da mora da bude prvi u tome. On naravno odmah krene, kao ja se ljutim - rekla je Anđela pa potom komntarisala Mesnsurovo ponašanje:

Mensur se mnogo promenio, počeo je da provocira bez ikakve potrebe, hoće da podbada, ima potrebu da mene, Mateju, Anu i Anđela provocira. Pri tom, on je taj koji je počeo da se meša. Kao, on ne vidi energiju između njih dvoje. Ok, u čemu je tu tvoj problem? Nezadovoljan je svojom vezom, pa pokušava druge da... Kaže da je promenio mišljenje o njoj, da igra rijaliti. Šta se meša? Potrudio se da od Milice napravi sve što je hteo, Milica sada kuva, čisti, za njim pere... Nekada to nije imao. Morao je da je tera. Sad ona sve uslove ispunjava. Na kraju je odlučio da se smuva sa Milicom, i onda u sve to dođe i ubacuje mene. Od Milice je napravio najveću žrtvu, opet se meša u naše odnose, za koje kaže da su lažni... Znači nije zadovoljan svojim odnosom. Ja nemam ništa protiv Mensura, ali te provokacije bespotrebno... - zaključila je ona.

Mensur Ajdarpašić se nedavno pomirio sa Milicom Veselinović, iako se zakleo u rođenog brata da to neće uraditi. O ovome, ali i drugim stvarima, otvorio je dušu u Šiša baru voditelju Darku Tanasijeviću.

Pomirili smo se i mnogo je bolji odnos nego ona dva meseca. Bilo je turbulentno, štetno i po mene i nju. Prelomio sam i iskreno, videćemo, za sada teče to mirnom vodom. Našli smo kompromis, nekako je sve mirno da kucnem u drvo. Biće tako što se mene tiče, samo da me ne pritiska. U smislu da mi ljubomoriše. Ona sad prati svaki moj korak, ljubomorna je na sve devojke. Bio sam danas u pabu, tu su bile njene drugarice, ja pitao nešto Marijanu da me izmasira. Sad je Milica zaljubljena, voli, sad joj je stalo, sad njoj smeta svaka pažnja bilo kom drugom a da nije ona. Ali nije ništa strašno, zakačili smo se danas nešto, ali nije strašno - rekao je Mensur.

Sam ja kad uđem u neki odnos, ja se obavežem toj osobi. Onda mene remeti življenje i ponašanje te osobe. Kad se za nekoga uhvatim, previše razmišljam o toj osobi, sebe zagubim. Tako je moje kompletno ponašanje. Svaki odnos u kom se ovde nađem dovede me u stanje da se svađam, raspravljam. Napolju nisam bio u odnosu koliko je ovako štetan. Počeću da komentarišem, da se vratim u neko stanje. To mi je bio i cilj od samog starta - dodao je Ajdarpašić.

Nakon što je voditelj Darko Tanasijević obavio intervjue sa zadrugarima, otišao je do sobe za izolaciju, kako bi pozvao nominovane takmičarke Moniku Jovanovsku i Tanju Jovićević da mu se pridruže. Zajedno sa njima pošao je do prostorije gde se odigrao duel za opstanak.

Darko je zadrugarima saopštio rezultate glasanja. Monika je osvojila 97 odsto glasova publike, dok je Tanja osvojila 3 odsto. Pevačica je morala da napusti imanje, a zadrugari su prišli da se pozdrave sa njom.

Zadrugari su ispratili Tanju i otpevali joj stihove pesme "Nađi me".

Tanja je nakon toga otišla kod Dušice Jakovljević u studio i sa njom razgovarala o boravku na imanju. Ona je rekla da je normalno da je ona ispala, a da je Monika kao mlađa ostala:

Na mlađima svet ostaje, pravedno je i pošteno da ona dobije svoju šansu. Ja sam svojom zadovoljna. Kad čuješ ovakvu brojku, shvatiš da je i više nego dobrodošla. Znala sam. Ja uvek prepuštam svet mlađima - rekla je Tanja.

Unutra je kao i obično u ovim vremenima, dinamično. Malo je pomereno i ludo. Zadruga 1 je stvarno bila drugačija. Ja sam uvek govorila, drugačija je bila ekipa. Bilo je stvarno gotiva. Ako je viljuška bila problem, onda je stvarno viljuška bila problem. Kao jedna serija zaista od ljudi koji nemaju scenario, ponašaju se kako misle da treba i kako hoće. Sa psihološke tačke gledišta, jako interesantno. Živiš sa tim ljudima, stvarno su ti kao porodica. Gledaš svojim očima i ne veruješ - dodala je pevačica.

Nakon toga u Beloj kući je započela Igra istine Lepog Miće. Na samom startu se otkrio da je Monika bacila oko na Dina, koji je opet prizano da mu se sviđa MC Aleks, što Matora nije mogla da podnese, pa je nastala rasprava.

Sa druge strane Dalila i Car su završili zajedno u krevetu gde je nakon maratonske rasprave, pao se*s, ali ni to im nije pomoglo da smire strasti, pa je Car u ranim jutarnjim satima stavio tačku na vezu sa Dalilom i napustio njihov krevet.

Danas vas na programu najgledanije rijalitija očekuju mnoga iznenađanja. Najpre će zadrugari saznati koga je Tanja Jovićević postavila za novog vođu, a nakon toga će uslediti podela bužeta! Na TV Pink i portalu Pink.rs pratite sva dešavanja iz Bele kuće!

Autor: N.B.