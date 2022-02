GRAŠO ZAPLAKAO TOKOM VENČANJA: Pevača preplavile emocije u CRKVI, posle ovoga nije mogao da zaustavi SUZE!

Dirljivo!

Petar Grašo (45) i Hana Huljić (31) zakleli su se na večnu ljubav u crkvi svetog Dominika u Splitu.

Njih dvoje su napravili ceremoniju, a mladenci su bili posebno emotivni, pa je Grašo u crkvi tokom venčanja zaplakao, prenose tamošnji mediji.

Dok je zbor Mihovil iz Kamena u crkvi pevao pesmu "All You Need Is Love" od njemu omiljenih Bitlsa, Grašo je pustio suzu.

Mladenci su posle održane ceremonije s uzvanicima nastavili slaviti u restoranu. Sudeći prema fotkama na Instagramu, Hana se tamo presvukla iz venčanice u običnu belu haljinu, a s obzirom na to da je haljina bila uža od venčanice, u prvi plan pao je Hanin trudnički stomačić, koji do sada nije pokazivala.

Autor: M.M.