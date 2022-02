'HOĆU DA SE PONAŠAM KAO DA SAM U VEZI!' Anastasija Ražnatović nakon RASKIDA, šokirala pratioce novom objavom! (VIDEO)

Hit!

Mlada pevačica Anastasija Ražnatović prošle nedelje je nakon pet godina ljubavi raskinula vezu sa Đorđem Kuljićem, a sada je sve nasmejala do suza šaljivim videom koji je objavila.

Anastasija je, naime, snimila jedan od popularnih videa na društvenim mrežama u kojem su tema upravo ljubavne veze.

- Da li hoću da se ponašam kao da smo u vezi? Da, hoću. Da li zaista hoću da izlazim sa tobom? Apsolutno ne. Da li ti je dozvoljeno da pričaš sa drugim ljudima? Bilo bi mi draže da to ne radiš. Mogu li to? Da, mogu. Da li je to toksično? Možda. Da li me je briga? Ne - "izgovara" Anastasija u videu, koji je pobrao brojne simpatije.

Autor: M.M.