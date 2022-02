ŠIROKO! Maja Berović za POROĐAJ u LUKSUZNOJ KLINICI iskeširala 7.000 EVRA: Frizer, manikir, soba za meditaciju...

Vest o njenom porođaju obišla je region brzinom svetlosti!

Maja Berović se porodila u noći između nedelje i ponedeljka u bolnici u Austriji, u gradu Gracu, a sinu su ponosni roditelji dali ime Lav.

Berovićeva kako se ranije pisalo je za porođaj izdvojila čak 7.000 evra.

Ovu kliniku izabrala je i zbog toga što postoji mogućnost dolaska frizera, manikira i pedikira u bolničku sobu, kao i poseban prostor za meditaciju.

- Ona živi na relaciji Beograd-Grac, ali je trudnoću vodila u Austriji. Porođaj u ovoj klinici košta 7.000 evra, a u cenu ulaze i troškovi frizera, manikir i soba za meditaciju sa vođenim treningom pre i posle porođaja. Izgled klinike je zapanjujući, poput onih iz filmova, pa je sasvim sigurno da će Maja uživati u prvim danima sa sinom - reko je ranije izvor.

Inače, Maja je nedavno otkrila zbog čega je baš sada poželela da se ostvari kao majka.

- Gradila sam karijeru, da sam se posvetila majčinstvu ne bih mogla napraviti to što sam napravila. Generalno ja sam ostvarila to što sam htela u životu. Pre par dana smo objavili i snimak koncerta u Areni. Sada se probudila ta želja da imam to nešto što je deo mene, to ne treba forsirati, već sačekati pravi momenat - rekla je Maja nedavno.

