NA FAKULTETU NE ZNAJU ČIME SE BAVI! Džidža otkrila šta studira, pa šokirala izjavom: TAKO JE I BOLJE!

Radi na sebi!

Popularna pevačica i ćerka našeg poznatog kompozitora, Aleksandra Stojković Džidža, nasledila je talenat na svog oca i već godinama unazad uspešno gradi svoju karijeru.

Mnogi tvrde da je talenat samo 5% uspeha, a ova pevačica pored vrednog truda i rada, nakon završene Srednje muzičke škole upisala je studije na Muzičkoj akademiji.

Nakon višegodišnje pauze aktivno se posvetila učenju, a u nedavno je otkrila kako profesori reaguju na njenu popularnost.

- Profesori klasične muzike slabo prate našu estradnu scenu, retko ko tu mene i prepozna i skonta što je meni super, i ne trebaju bolje je - kroz smeh je rekla Stojkovićeva.

Njen nadimak oduvek je bio upečatljiv publici, a iako mnogi misle da joj je to umetničko ime, ovom prilikom je to demnatovala.

- Tata mi je dao taj nadimak. Džidža je igračka na turskom i to mi je nadimak od rođenja. Ljudi misle da mi je to umetničko, scensko ime, ali nije to je od rođenja i tako je ostalo - rekla je ona.

Imali smo prilike da je čujemo i kako repuje u numeri "Ekstaza", koju je snimila sa Ditzom, a njen imidž je pored repovanja takođe izazvao veliki broj komentara, a ono što uvek intrigira javnost jeste kako Bosanac reaguje na to.

- Bili su iznenađeni, ali im se dopalo. Tata kada je čuo njemu je to bilo fantastično. Mene on zeza, kaže da recitujem, ali mu se stvarno dopalo i videćemo za dalje- ispričala je ona.

U poslednje vreme postalo je popularno da pevači obrađuju tuđe pesme i daju im neko novo ruho, a Džidža bi se rado priključila ovom trendu.

- Dogovarali smo se ja i tata već 4 godine da to uradimo ali nikako. Volela bih da imam kaver sa njim- iskrena je bila Aleksandra.

Autor: M.M.