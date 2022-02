NA JEDVITE JADE! Pakleni napravili FRKU zbog najprostijeg mogućeg zadatka, ponovo problemi zbog Tare i Ša! (VIDEO)

Drama!

Pakleni su otišli do kazina, kako bi osmisli posebni pozdrav u okviru nedeljnog zadatka. Kao i sa himnom, oni su imali problem i sa pozdravom.

Mislim da treba da dođemo i pričamo "To se ne radi". Na konto toga osmislite - predložio je Miki.

Nemojte da komplikujemo pozdrav - rekla je Matora.

A onaj znak što je Fran pokazivao? - pitao je Đedović.

A ovako, stanu žene ispred muškaraca, mi im kažemo "To se ne radi". Vi pokazujete: "To se ne radi", mi dodatnu koreografiju - predložio je Miki.

Iskreno, mislim da treba Tara i Ša da smisle - bio je ironičan Karić.

Bitno je da ne bude previše komplikovano - dodao je Đedović.

A što mora "To se ne radi"? - pitao je reper.

Zato što je to zanimljivo - dodao je Đuričić.

Miki je osmislio da pozdrav bude rečenica "To se ne radi" i znak za đavolske rogove, a da sve ostalo bude bonus koreografija. Međutim, ponovo je došlo do drame sa Tarom i Ša, jer je reper sam smišljao svoj pozdrav. Simova je napustila kazino, a zadrugari su se složili da im pozdrav bude "To se ne radi". Na kraju su ga uvežbali.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.