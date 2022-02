PIJANA PLAKALA DOK SE SLOBA ŽENIO?! Kija teško podnela dan kada se Sloba ŽENIO, nisu znali šta će sa njom?!

Pevačici je, prema priči ljudi iz njenog okruženja, kako prenose mediji, i dalje stalo do bivšeg supruga iako u javnosti želi da prikaže drugačije, pa je to razlog zbog kog joj je teško pala njegova ženidba

Dan kada se Sloba Radanović oženio Jelenom Đuričanin, ponedeljak, 14. februar, navodno je bio jedan od najtežih za Kristinu Kiju Kockar, pišu mediji.

Kako navode izvori bliski pevačici za Kurir, ona je i dalje očajna i ne može da se pomiri s činjenicom da je njen bivši suprug srećan sa drugom ženom, jer ga očigledno i dalje voli.

Kija je na dan Slobinog venčanja, kako pišu mediji, zvala prijatelje u alkoholisanom stanju, plakala i govorila da neće preživeti. Neki od njih veoma su se uplašili za zdravstveno stanje pevačice i razmišljali su čak da pozovu Hitnu pomoć.

Stanje alarmantno

- Kija je sve redom zvala, kukala i plakala, nerazgovetno je pričala da neće preživeti Slobino venčanje, da ne može da podnese to da on ima drugu ženu. Nekima je slala poruke: "On se danas ženi". Dosta je popila i stvarno joj je bilo teško. Ona jeste želela da se razvede od Slobe kad ju je javno prevario sa Lunom Đogani u rijalitiju, ali očigledno da ga još nije prebolela i da ga voli. U javnosti se pretvara kako je on više ne zanima i neće da priča o njemu, a kad ostane sama, vrlo često se dese ovakve scene.

- Mislim da je ovaj poslednji put, na dan Slobinog venčanja sa Jelenom, situacija bila vrlo alarmantna i da je sigurno neko od prijatelja tada otišao kod Kije da je smiri. Čuo sam da je jedna drugarica htela da zove Hitnu pomoć, mislila je da je Kiji pozlilo, a zapravo je samo bila pijana - navodi jedan od sagovornika Kurira.

Pevačica se nije javljala na pozive, kao ni na dan venčanja. Tada se zapravo nije javila nijednom novinaru, iako je dobijala pozive iz svih redakcija.

Ovo nije prvi put da Kija, i pored svega što se desilo u njenom braku sa Radanovićem, ima ovakve reakcije kad je on u pitanju. Javnosti je poznato da je Kockareva 16. oktobra 2019. u Slobinom stanu na Novom Beogradu najpre navodno simulirala pokušaj samoubistva ubodom nožem u stomak, a onda i faktički nasrnula na bivšeg muža, navode mediji.

Prema navodima izvora, njih dvoje su tada nakon promocije knjige zajedničke prijateljice otišli u Radanovićev stan i odmah počeli da se prepiru. Kija je pitala Slobu da li je i dalje voli, na šta je on rekao da ne zna, pa je ona počela da histeriše, da ga grebe, nakon čega je uzela tup nož i počela da se bode po stomaku. Pevač je pozvao policiju i rekao da Kristina preti samopovređivanjem.

Kada su stigle policija i Hitna pomoć, odmah su je stavili u ambulantna kola, gde je ona ponovo počela da histeriše, pa su lekari rekli da moraju da je vode u psihijatrijsku ustanovu, navode mediji.

Tamo su ustanovili da Kija nije pacijent za njih i rekli su policajcima da je sprovedu na trežnjenje, jer je navodno bila pijana. Sloba je tada za medije potvrdio da se incident desio, a Kija je rekla da to nije tačno.

Autor: M.M.