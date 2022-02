DOBILA OTKAZ ZBOG GOLOTINJE! Suzana Mančić se prisetila velikog SKANDALA, zbog ovoga je čuvena voditeljka bila na METI OSUDA!

Rušila tabue od samog starta!

Suzana Mančić (65) svojevremeno je bila "Loto devojka", a sada se prisetila tog perioda i naglasila da joj put nije bio nimalo lak.

Ona je priznala da su je često osuđivali zbog multitalentovanosti, ali i zaključila da je u mnogim stvarima bila pionirka.

- Rušila sam tabue tokom karijere i svog javnog istupanja. Kao veoma mlada devojka izgubila sam ozbiljnu televizijsku ponudu da vodim emisiju na TV Beogradu - opisuje Suzana ovu životnu situaciju:

- To se desilo jer sam učestvovala u jednoj predstavi, zapravo vodvilju koji se zvao "Sek*plozija". Nastupala sam u jednom korsetu koji mi je specijalno napravljen. Baš onakav kakav je Gotje napravio Madoni, meni je taj korset napravila krojačnica Pozorišta "Boško Buha". Predstava je bila šaljiva, ali to je u to vreme bilo skandalozno. Nije bilo šanse da voditeljka koja radi na TV Beogradu igra i u takvoj predstavi. To je recimo bila prva granica koju sam srušila.

Mančićeva navodi da je njena muzička karijera na samom početku takođe bila dočekana na nož, i navodi da su je neke definicije njenog lika i dela tada i vređale.

- Kada sam počela da pevam, to je opet bio tabu. Sećam se da su me na intervjuima tada često pitali šta ste vi u stvari? Odgovarala sam da sam Suzna Mančić! Govorili su mi da sam svašta, što je bilo vrlo uvredljivo. Moralo je da prođe neko vreme i to što sam bila multimedijalna na kraju je televizija najbolje iskoristila - priznaje Suzana.

Nakon 48 godina bavljenja javnim poslom, Suzana priznaje da kada baci pogled unazad sebe doživljava kao deo istorije dva medijska sistema.

- Osećam se kao deo istorije jugoslovenske i srpske televizije. Mnogo stvari i ljudi pamtim, pevača, književnika, slikara, glumaca, a to su sve legende regionalnog šou-biznisa. Nešto me gura iznutra da to prenesem i svojim ćerkama. Često ih pitam ko peva ovu pesmu, a ko je ovo bio, ako ne znaju, ja im obavezno kažem Đorđe Marjanović, Lola Novaković... Nisam ja nostalgična, ali drago mi je što sve to pamtim i znam - završava voditeljka u jednoj emisiji.

Autor: P.R.