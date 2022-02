ON JE ZBOG ILDE ŠAULIĆ PROMENIO ŽIVOT! Porodice su im se družile godinama, a onda se između njih rodila ljubav!

Kada se videla sa njim nakon toliko godina, u tom trenutku nije bila spremna za vezu.

Malo je poznato da je jedan muškarac bio spreman da promeni ceo svoj život zbog Ilde Šaulić. Porodice Šaulić i Vučković oduvek su bliske, a Ildin i njegov otac bili su veliki prijatelji.

- Dovoljno je da kažem da je Bojanov otac jedan od krivaca što je moj otac zavoleo pecanje. Njegovi su imali vikendicu u Banovcima, u koju smo mi porodično odlazili - otpočela je ljubavnu priču.

- Među nama nije bilo tinejdžerskih simpatija, jer je u tom periodu osam godina razlike, koliko je Bojan stariji od mene, bilo mnogo. On je otišao u Ameriku kada je imao 20 godina, a ja, dakle, samo 12. Dok je on bio tinejdžer, ja sam bila zaista dete. Bojanov rođeni brat Branko je bio moj najbolji drug, jer smo generacijski bliski. Za Bojana smo Sanela, Branko i ja bili klinci, pa mu nismo bili interesantni - ispričala je tada i otkrila kako je izgledao njihov prvi susret posle mnogo godina.

- Mislim da je i za njega i za mene naš prvi susret, posle mnogo godina tokom kojih nismo bili u kontaktu, bio potpuno iznenađenje. Kada smo seli da popijemo kafu, ispričali smo se kao da smo se svih tih godina viđali svaki dan. Možda je to za mene u tom trenutku bila nemoguća misija, jer ja niti sam očekivala, niti sam bila spremna za vezu i tako blizak kontakt sa čovekom koga kao znam, a u stvari ga ne znam. To je bila vrlo specifična situacija za mene, verujem i za njega, ali veoma brzo smo oboje shvatili da je to to i da nismo pogrešili. Za njega kažem da je moja druga polovina - otkriva Ilda.

Svekrva Ilde Šaulić svim srcem je navijala za ovu ljubav, jer se Bojan vratio iz Amerike, sa Ildom zasnovao porodicu i konačno joj je ponovo bio bliže.

Ujedno, porodice Šaulić i Vučković zadržale su blizak odnos, a Bojanova majka posvećeno se našla snahi u najtežem trenutku, kada je pre tri godine izgubila oca.I danas svekrva Ilde Šaulić sa snahom dolazi na Šabanov grob kako bi joj pružila utehu i bila joj podrška, a ljubavlju je obasipa kao druga majka.

Autor: M.K.