Iskrena do srži!

Najbolja drugarica zadrugarke Monike Jovanovske, Marija Luisa Todorovska se nakon sinoćne skandalozne svađe njene drugarice i Nenada Aleksića Ša oglasila za Pink.rs i odmah dematnovala repera. Ona nam je takođe ispričala i u kakvom su odnosu Monika i reperova rođena sestra Sandra i šta je od svega što su pričali u "Zadruzi" prava istina.

- Monika i Sandra su jako dobre, ja moram da kažem da se i ja družim sa njom. Sandra je jako dobra žena, a Monika i ne treba da odustane od druženja sa njom. Zašto bi? Ona je stvarno ekstra, a Ša... - počela je priču Marija Luisa, pa nam prokomentarisala ponašanje Nenada Aleksića prema njenoj najboljoj drugarici:

- Tačno sam znala da će ono juče da uradi. On sve radi samo da Tari Simov napravi ljubomornu scenu. On se namerno ulizuje Moniki, sigurna sam da nema osećanja prema njoj. Moje mišljenje je da je svaki prilazak Moniki inat prema Tari. Ono što su pričali za psa sinoć, ja za tu priču ne znam. Nikada o tome nismo pričali i zato ne mogu da tvrdim, a za ključeve od njegovog stana mogu da potvrdim jer znam da je nudim i to je istina - ispričala nam je Marija, pa dodala:

- Moram da kažem još nešto za Moniku. Ona je mnogo mlada, neće odustati od njega jer je mlada. Pala je na njegove priče, ali shvatiće ona vremenom! Verujem ja u nju i podržavam se u svemu! - izjavila je Marija Luisa Todorovska za portal Pink.rs

