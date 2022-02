POTIČE IZ SKROMNE PORODICE IZ IVANJICE! Ana Korać danas se rasipa PARAMA, a za ovu kuću je vežu najlepša sećanja! (FOTO)

Odrasla je u stanu u centru Ivanjice.

Atraktivna bivša zadrugarka Ana Korać ne prestaje da svojim načinom ivota i izgledom privlači pažnju javnosti ni nakon učešća u rijalitiju.

Ona je rođena i odrasla u Ivanjici, a njen dom nalazio se u samom centru Ivanjice.

Ekipa emisije "Paparaco lov" usnimila je dom Ane Korać i svima je jasno da je živela skromno i jednostavno.

Ana je kao tinejdžerka brala maline i tako zarađivala novac, dok danas živi luksuznim životom i troši hiljade evra na plastične operacije, skupocene automobile, brendiranu garderobu i putovanja...

- Meni je bilo toliko lepo da bi svakom to poželela. Sve sam imala što sam poželela, mada nikada nisam bila osoba koja je mnogo tražila, meni su bile dovoljne igračke. Ja sam pila mleko iz flašice do moje osme-devete godine i to me je deka krio. Nisam htela da idem u vrtić jer me je tamo maltretirala neka devojčica. Štipala me je krišom. Imala sam traume od tog vrtića pa sam to rekla dedi koji me je momentalno ispisao. Tu se mama naljutila, ali sve u svemu, meni su u glavi samo ti lepi trenuci iz detinjstva - rekla je Ana Korać nedavno u jednoj emisiji.

Autor: J.Đ.