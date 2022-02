Nije ih štedeo!

Pevač Željko Šašić isprozivao je kolegu Acu Lukasa zbog učešća na izboru za Pesmu za Evroviziju.

- Što se Pesme za Evroviziju tiče, ništa mi se ovo ne sviđa! Nisam čuo nijednu pesmu koja će da se sluša na radio-stanicama. Ni Lukasova pesma mi se ne sviđa, da budem iskren. Čuo sam ove priče da će da se obraća na engleskom jeziku, da peva ili šta već. Ne znam, iskreno, na šta će to da liči s obzirom na to da ga i srpski jedva razumemo. A da ne pričam o ostalim izvođačima koji su se prijavili. Sve pesme su pokradene, narod ne zna da su to sve grčke, turske i bugarske melodije i hitovi. Lukasa prozivaju da je folker, a on je, kao ja, pop muzičar. Zajedno smo počinjali i nikad ga nisam doživljavao kao narodnjaka. Njemu nije mesto na ovom takmičenju, ali kontam da su hteli da naprave nešto interesantno - priča Šašić i otkriva šta će se dešavati na Acinom nastupu u martu:

- Sa Lukasom ću ja da se pojavim na sceni, izleteću na binu dok on bude pevao. Verovatno sam ja to iznenađenje koje sprema, samo čekam da i zvanično kontaktira sa mnom, pa da odemo na probu i sve se uvežba - rekao je on za Republiku.

Šašić se dotakao i pevačice Tee Tairović i otkrio šta misli o njoj.

- Za Teu Tairović sam čio kad je izbio onaj skandal oko porno afere. Primetio sam da i ona uzima matrice za svoje pesme i da je sve prepevala - rekao je on i dodao:

- Ko nije muzičar u to se ne razume previše. Inače je velika kriza za pesmama jer nema autora. Svi kupuju matrice, uzimaju pesme od pre nekoliko godina od stranih izvođača, pa ih samo prepevaju na srpski. U vreme hiperprodukcije, u poslednjih nekoliko godina, nisam čuo dve kvalitetne pesme. Ovo je čista papazjanija od tekstova i pesama. Nekad su se bendovi takmičili ko ima bolju pesmu, ovo danas je velika nula.

Autor: M.K.