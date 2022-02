'VELJKO JE NEUREDAN, NEMA OSOBINE IDEALNOG...' Verica Rakočević šokirala izjavom o 35 godina mlađem mužu: JEDNA STVAR NAM ODRŽAVA BRAK!

Sve ostavila u čudu!

Verica Rakočević oduševila je javnost objašnjavajući svoj odnos sa suprugom Veljkom Kuzmančevićem. Širom sveta poznata modna kreatorka otkrila je da je samo jedom reagovala na novinarske izjave da je udata za mlađeg muškarca.

- Samo sam jednom reagovala samo reagovala, jedna osoba u svojoj emisiji je to uradila u vreme kada sam celu Tiršovu opremila, odeljenje neurologije, opremila sa posteljinom i televizorima, a voditeljka je počela sa Verica Rakočević koja je u tabloidima poznata po tome i tome... Ja sam samo ustala i otišla - kaže slavna kreatorka i dodaje:

- Ljudi su željne senzacionalizma. Ja sam pokrenula jednu kampanju na svom Instagramu, pa pored toga što predstavim svoju novu kolekciju na manekenkama, pa je pokažem i na sebi. Želim da pokažem da tu garderobu mogu da nose žene svih dobi, različite energije itd. - kaže Verica Rakočević.

Ona je svog supruga opisala kao nekoga ko je mnogo zreliji u pogledima muško-ženskih odnosa.

- Sada punim 74 godine, a Veljko puni 86, zaista je tako. Ja sam imala dva supruga i sve muškarce koje sam upoznala do sada nisam srela nijednog koji ima tu filozofiju prema braku, takav odnos prema ženi i porodici kakav on ima. Ja ne razumem i mi dolazimo u strašne sukobe, jer ja i dalje malo infatilnije gledam na te muško-ženske odnose, a on ih gleda kao da je duplo stariji od mene - kaže Verica Rakočević.

Slavna kreatorka istakla je, da iako Veljko nema osobine koje bi trebalo njen muškarac da poseduje, ima jednu osobinu koju smatra osnovnom za dobar odnos u braku.

- Po meni pravi muškarac, ja bih našča tri osobine koje Veljko nema, a opet je pravi muškarac. Prvo da je neureden, drugo, može svet da se sruši ako on ne želi nešto da uradi, on neće da uradi. Nema apsolutno nikakav odnos o obavezama. On živi u svom svetu. Bio je u porodici gde je mama sa nekim fenomenalnim stavom ispratila činjenicu da živi sa dva umetnika i stvarala im je prostor da mogu da se bave svojom umetnošću. Ja se bavim svojim poslom, svojim obavezama, svojim unučićima, kućom i milion drugih obaveza i meni to smeta - kaže Rakočevićeva.

Ono što njega čini pravim čovekom u njenim očima je to što je nikada ne bi izneverio.

- Ali ono što njega u mojim očima čini pravim čovekom, bez obzira na to što imamo toliko nerazmirica, a to je ta ljudska osobina da bez obzira na razliku u godinama, nikada me kao čovek ne bi izneverio. Meni je to najvažnije i ako me pitate šta je pravi muškarac, to je onaj koji vas nikada ne bi izneverio ljudski, a to je i prava žena, ako mene pitate - kaže Verica Rakočević.

