ON GA ZNA KAKO DIŠE! Za Pink.rs se oglasio Anđelov najbolji prijatelj Stefan Šebez: Otvoreno progovorio o njegovoj vezi sa Anom, a osvrnuo se i na žestoku svađu Ša i Rankovića u koju je on UPLETEN!

Bez dlake na jeziku!

Zavodljivi maneken Anđelo Ranković od kada se uselio u Belu kuću, otvoreno je rekao da mu se dopada zadrugarika Ana Jovanović sa kojom je započeo svoju ljubavnu vezu nakon samo nekoliko dana od ulasku u rijaliti. Međutim, njihova veza je naišla na turbulencije kada je Mensur Ajdarpašić počeo da pecka Anu za crnim stolom i otvoreno priznao da bi sa njom ušao u vezu. Tim povodom, mi smo kontaktirali Anđelovog najboljeg prijatelja, bivšeg učesnika četvrte sezone "Zadruga" Stefana Šebeza koji ga kako on kaže - poznaje kako diše.

- Jako mi se sviđa Anđelovo učešće do sada. Jako je dobar i sviđa mi se njegovo ponašanje u "Zadruzi", sve je na mestu. Tako i treba da nastavi. Drago mi je što je stao na moju stranu kada me je Ša komentarisao vezano za njegove ponašanje prema meni u prošloj sezoni, a veza sa Anom mi ne deluje da će se to pretvoriti u nešto ozbiljnije, i mislim da neće opstati, pogotovo ne napolju - ispričao nam je Šebez, pa prokomentarisao i Mesurovo mešanje u njegovu vezu.

- Što se tiče Mensura i njegovog ponašanja u vezi, kao i ponašanje i mešanje u drugim vezama. To stvarno ne bih da komentarišem. Šta reći na takvo ponašanje... - izjavio je Stefan Šebez za portal Pink.rs

Autor: N.V.