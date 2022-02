'JA SAM JOJ POSLAO PRSTEN, A ONA BI DA JE MENSUR VERI...' Nakon HAOSA zbog Golubovog poklona i čestitke, on se oglasio za Pink.rs, evo šta je još imao da poruči Milici za rođendan! Pecnuo i Ajdarpašića!

Bez dlake na jeziku!

Milica Veselinović danas je proslavila punoletstvo na velelepnom imanju, a tokom proslave stigle su ruže, kao i čestitka od njenog bivšeg dečka Aleksandra Golubovića Goluba. Ovo je izazvalo haos, budući da se Miličinom dečku Mensuru Ajdarpašiću ovaj Golubov gest nimalo nije dopao, te ga je i ovog puta savladala ljubomora.

Tim povodom, kao i povodom misterioznog prstena koji je Milica našla među poklonima, kontaktirali smo Goluba.

- Nisam gledao, ali su mi preneli da je dobila čestitku i poklone. Očekivao sam da će Mensur da reaguje tako. Kako bi on drugačije i reagovao, dečko je bolesno ljubomoran! Ja sam joj još jednom rekao šta imam, a najbitnije je da ne treba više da laže i da bude malo pametnija - kaže Golub za Pink.rs, a na pitanje da nije možda baš on poslao i prsten, koji je Milica našla među poklonima i od Mensura zatražila da joj isti stavi na ruku, on odgovara u šaljivom stilu:

- Da, da, ja sam joj poslao prsten, a drugi da je veri tamo... Kupio sam u gradu i poslao joj, a ona tako... Šalim se, naravno, kakav crni prsten. Ja sada imam devojku i to je ozbiljno - rekao je Miličin bivši za naš portal.

Autor: M.K.