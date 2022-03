BOL KOJU OSEĆAM JE SAMO MOJA: Miroslav Ilić je teško podneo smrt oca, a ove njegove reči govore sve!

Veoma je bio vezan za svog oca Životu, koji je bio redovan gost na svim njegovim koncertima.

Jedan od najtežih perioda u životu pevača Miroslava Ilića bio je kada mu je preminuo otac za kog je bio izuzetno vezan, a čini se da se od tog traumatičnog događaja nikad nije oporavio. U novembru 2015. vlasnik brojnih hitova, oprostio se zauvek od oca koji je prirodnom smrću preminuo u 91 godini. Budući da je majku izgubio vrlo rano u mladosti, Miroslav je izuzetno bio vezan za Životu Ilića, koji je bio redovan gost na svim njegovim koncertima.

Njihovo međusobno poštovanje i ljubav decenijama su bili primer kako otac i dete treba da se ophode, stoga ne čudi što je pevač i nakon šest godina neutešan i često zaplače na pomen očevog imena.

- Bol koju osećam samo je moja i ne volim da se sada oko toga ispredaju neke priče. O tome kakav smo otac i ja odnos imali, dovoljno je što smo i ja i on to znali, nema potrebe da se to deli okolo - rekao je ranije on.

