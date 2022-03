SVI SU SE PITALI GDE JE ARDIJAN! Evo šta radi Mensurov rođeni brat, nekoliko dana nakon što se Ajdarpašiću NIJE JAVIO na telefon! (FOTO)

Sve objavio na Instagramu!

Zadrugari su nedavno dobili priliku da se čuju sa svojim najmilijima putem video-poziva, a Mensur Ajdarpašić se totalno razočarao kada mu se rođeni brat Ardijan nije javio. Mnogi su pomislili da je to zbog toga što se Mensur zakleo u njega da se neće pomiriti sa Milicom Veselinović, a to je ipak uradio, dok je on ubeđen da je Ardijan bio u inostranstvu, pa nije mogao da se javi.

Adrijan se ove sezone nije oglašavao, a danas je na svom Instagram profilu okačio video kako se vozi kolima i sluša muziku. Ostaje da saznamo koje je njegovo mišljenje o pomirenju Milice i Mensura.

Autor: M. P.