TANJA SAVIĆ PROGOVORILA O BAHANALIJAMA U AMERICI: Otvorila dušu o BIČEVANJU na nastupu, PARAMA kojim su je zatrpali i TRANSVESTITIMA!

Otkrila i zbog čega ne konzumira alkohol.

Pevačica Tanja Savić nedavno je bila u Americi, a sad je otkrila kakvo iskustvo je tamo doživela, kao i zbog čega ne pije alkoholna pića.

- Alkohol nikako ne konzumiram, ni u privatnom životu, a kamoli na nastupima. Ako popijem jednu čašu nečega odmah se napijem, tako da bolje ne - kazala je Savićeva kroz smeh pred kamerama.

- Pare su padale po podu, to je bilo najjače! To je bilo kraljevski, zaista. Mislila sam prvo: "Šta je ovo, nešto me udari sa strane...", nisam znala šta se dešava - rekla je Tanja, pa dodala:

- Znate, tamo ima transvestita, pa vas tako malo nekad bičem puknu... (smeh) Imate tamo sve, sve! Žao mi je što to, na primer, nisam doživela. Moje kolege muzičari, moj bend, on je to doživeo, čak i to udaranje bičem! (smeh) Dobro su prošli!

- Mislila sam da me je neko puk'o bičem, ali nije. Dobro je da su bile pare! - dodala je Tanja u svom stilu.

Autor: M.K.