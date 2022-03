NIJE MI BILO LAKO, ALI ONA JE HRABRA! Preživele su pravi pakao, a opet pokazale koliko su JAKE! Ovo su žene pevača koje su pobedile OPAKE BOLESTI!

Bile na ivici!

Često se čini da javne ličnosti nemaju problema i da im je u životu sve potaman. Međutim, oni se takođe susreću sa životnim nedaćama, te su više puta zadobili teške udarce.

Neki od naših pevača prošli su kroz agoniju kada su se njihove supruge razbolele, i to od teških bolesti. Neizsvesnost, tuga, nemoć i strah bili su nešto sa čime su se uhvatili u koštac i svojim lepšim polovinama bili neizmerna podrška.

Pevač Aco Pejović pre sedam godina prošao je kroz pakao kada se njegovoj supruzi Biljani zdravlje u jednom danu naglo pogoršalo. Aco je otvoreno govorio životne drame i otkrio da mu je supruga bila na ivici smrti.

- Biljana je bila zdrava žena, nikad nije imala problema, nije ni znala da ima te aneurizme. To je kao jedan balon koji se stvori na krvnom sudu, ona je imala to urođeno i to dve na očnim aortama. Tri dana se žalila da je glava bolela, ali ništa nešto drugačije nego inače. Taj dan samo se srušila u amfiteatru pred studentima dok je držala predavanje i odmah su je odveli u Urgentni centar. To iščekivanje tamo, dok ona leži na stolu, ću zauvek pamtiti. Te ružne scene koje čovek mora da gleda, kako iznose svakih pola sata po jedno telo u crnim kesama, samo sediš i čekaš i prolazi ti kroz glavu da doktor izađe i kaže tebi "to je to". Tad sam zvao, pošto imam puno prijatelja doktora sa kojima se družim, i odmah su mi pritekli u pomoć. Doduše jedna mlada doktorka me je uvela unutra, tad nisam znao uopšte šta su aneurizme, bila je mlada pa mi je delovala neiskusno, ali ne zameram joj. Ona je rekla, da se ona pita, ona bi je ostavila da je prati do ujutru, što bi bilo 100 odsto kobno za nju, jer je morala odmah na operaciju. Od 1.000 jedno preživi, kad pukne aneurizma, to su mi kasnije rekli. Onda je došao moj prijatelj i doktor Zoran i brzo su je prebacili na neurohirurgiju i tu je doktor Tasić prihvatio i danas sam mu zahvalan kao bratu. To se sve dešava u 12 uveče - pričao je pevač sa suzama u očima, pa nastavio:

- Te večeri ne mogu zaboraviti, cela srpska estrada je bila kod mene. Tad sam shvatio da su mi pravi prijatelji, pokazali su mi ljubav i poštovanje. Toliko su mi snage dale kolege, od Cece, Brene, Bobe, Zorice i Kemiša, Bekute i Mrke, Žike Jakšića, Raka Marić, Lukas, Tropiko, ne znam ko nije bio u Urgentnom uz mene, došli su svi u bolnicu. Bilo je 150 ljudi od toga 70 odsto sa estrade. Sećam se, kreću da je vode na operaciju i zovu moju decu da je vide, jer je to možda poslednji put da je vide. Šest i po sati je trajala operacija, mi smo ostali do 7 ujutru u Urgentnom - ispričao je Pejović te dodao da je nakon operacije krenula nova borba za Biljanin život.

- Posle operacije bilo je užas videti je kako leži obrijane glave, sa rezovima. Posle toga užas je bio klincima objasniti šta su mogući scenariji. Nisam dozvolio nikome da mi dolazi kući, hteo sam da budem sam sa svojom decom, i onda sednem, zagrlim ih i kažem - možemo da ostanemo bez mame, ali sve to prođe, izdrži nekako čovek. Sve vreme mi je bila na pameti ta Cecina pesma “Živ se čovek na sve navikne”. Te prve večeri, od stresa ili čega već, desi se da starija ćerka ima neko trovanje, spava u kupatilu pored šolje. Srednja ima problem sa zubom, najmlađa dobije temperaturu u pola noći. Zovem doktora da da infuziju starijoj ćerki i onda kad ih smestim u krevet, odem u svoju sobu i iz sve glasa se derem i vrištim i molim Bilju da ne umre i da me ne ostavi - ispričao je Pejović.

Supruga folkerka Radiše Trajkovića Đanija, Slađa pre nekoliko dana hitno je operisala rak bubrega, koji je slučajno otkriven posle snimanja pluća. Supruga pevača Đanija kaže da nije imala nikakve simptome pre toga, a kada su joj saopštili od čega boluje, doživela je šok.

- Nikakve simptome nisam imala. Bog me je spasao i poslao na taj pregled. Otišla sam da snimim pluća, redovna kontrola, nešto me je kao bolelo, a ni sama ne znam šta. I onda mi kaže doktor da vidi neku senku koja ne bi trebalo da bude tu. Onda su krenula ispitivanja, pregledi, vađenje krvi, ma nema šta nisu gledali, i ispostavi se da je rak bubrega i da mora hitno da se vadi - pričala je ona.

- Ovih nekoliko dana su mi bili baš teški, nisam mogla ni Đanija ni decu da viđam, bio im je zabranjen ulazak u bolnicu. Ceo život mi je proleteo pred očima u momentu. Nije da se nisam plašila. Taj ko kaže da se ne uplaši kad mu saopšte takvu dijagnozu, mislim da laže. Jesam ja optimista, uvek vidim pozitivne stvari, ali kad ti kažu da imaš kancer, ne može da ti bude dobro. Svi smo se bili uplašili. Ali, posle tog prvog šoka, odmah smo počeli da gledamo šta i kako da rešavamo. Zvali smo neke prijatelje, raspitivali se gde, šta i kako je najbolje da se uradi, da se što pre reši taj problem. Razmišljam kako život sve namesti. Da nisam otišla da snimim pluća, ne bi ni saznala koji problem imam, i to bi se tako vuklo ko zna do kad, a onda ne mogu niti hoću da razmišljam šta bi sve moglo da se desi. Ja bukvalno ništa nisam osećala, ni bolove, ama ništa, koliko je to podmuklo oboljenje. Generalno malo vodimo računa svi o zdravlju, razmišljamo da nešto neće, ne može da nam se desi, onda nas život demantuje - zaključila je Slađa.

- Ćerka ode u školu i kao: ''Šta je, mama ti ima rak. Umreće...'' - otkrila je Slađa u ''Magazinu In''.

- Tačno je prolazimo kroz težak period. Slađa je bila na rutinskoj kontroli i lekari su na snimku videli mrlju koja im je zaličila na tumor. To smo saznali krajem decembra. Bili smo u Dubaiju malo da ne misli o tome. Zahvaljujući stručnim lekarima i brzom reakcijom sve je prošlo kako treba. Odstranili su joj tumor, operacija je trajala tri sata. Sada je u bolnici i oporavlja se. Moja supruga je hrabra ali moram da vam priznam da mi nije svejedno - ispričao je Đani.

Pevač Marko Bulat nedavno je na Instagramu podelio potresnu fotografiju svoje žene Marije iz bolničke postelje. Bulatova supruga boluje od hronične anemije, te će terapije morati da prima doživotno.

- Terapije ću morati doživotno da primam, imam dosta dijagnoza, mogla bih da vam slikam sve i da vam prosledim, ali hajde da ne pričamo o tome. Tri porođaja su učinila svoje, savetovala bih sve žene da se redovno pregledaju. Imam probelem sa limfama i tešku anemiju, odlažem hospitalizaciju koliko god je to moguće - izjavila je Marija.

- Ovo je dan kada sam odlučio da si moja za čitav život, izmučena od bolničke postelje i neuspelih terapija. Moj borac sa masnom kosom i osmehom na licu jer vidiš čoveka koji te voli, a stid ti stavlja ruku na lice jer te nisam zatekao sređenu. Nisam te odabrao zbog čiste kose već zbog čistog srca, ranjene duše koja krvari za svima a tebi nema ko ranu da previje. Tu sam ja da ti mamim osmeh, da te bodrim u planovima, rodila si mi ćerku i sina a u meni imaš druga i brata. Biću ti oslonac na putu života nikad kamen spoticanja, ono što ti kvari frizuru je moj vetar u tvoja nejaka leđa i ne obaziri se ko šta priča i vređa. Ti si kao solunski borac izranjavan, izdan a opet ponosan, čestit, hrabar ne mogu te dušmanske spletke pokolebati a kamoli sj....ti - napisao je tada pevač.

Autor: N.Žugić