DRAMA! HASAN DUDIĆ PRETI DA ĆE SKOČITI SA ZGRADE?! Zlata Petrović VAN SEBE: Nije valjda lud da to uradi, misli li na svoju porodicu!

Horor!

Ogorčen što nije dobio nacionalnu penziju, Hasan Dudić kuka na sav glas, čak je išao toliko daleko da je rekao da mu pored štrajka glađu predstoji samo da skoči sa zgrade. Sve to mnogo nervira i potresa njegovu bivšu ženu Zlatu Petrović jer sa Hasanom ima sina Mikija, kao i unučiće Vasilisu i Vasilija.

- Posle dugogodišnje borbe da ostvarim nacionalnu penziju ništa mi više nije ostalo, nego da štrajkujem glađu ispred neke ustanove u centru grada. Posle nesreće koja me zadesila pre nekoliko godina otišao sam u invalidsku penziju, ali to ne može meni da pokrije ni troškove infostana. Mnogo se sekiram, padam od sekiracije po ulici i nonstop sam pod lekovima. Ne znam više šta da uradim, jedino da skočim sa zgrade - rekao je vidno uznemiren i razočaran pevač, dok njegova bivša žena Zlata ludi zbog ovakvih njegovih komentara.

- Zlati nimalo nije prijatno kada čuje ovako nešto. Ipak oni imaju zajedničko dete i unuke. Priča okolo da će biti na hlebu i vodi i da će da štrajkuje glađu, a Zlata je bila prva koja ga je pre primila u kuću i zvala na ručkove. Nema smisla, požalila mi se da on tako uvek preteruje. Kaže nije lud da se ubije i da kako kaže skače sa zgrade. Nikada nije bio sklon samoubistvu, tim rečima mnogo šteti svojoj porodici jer su u strahu šta može da uradi stvarno. Ma nije htela ni da ga zove da ga pita šta to lupetara, ne može više sa njim da izađe na kraj, ali nije joj baš svejedno kada tako nešto pročita da on izjavljujer - rekao je izvor.

Autor: M.K.