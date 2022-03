ČOLAK POSLE STRAVIČNE SAOBRAĆAJKE ZAVRŠIO U KOMI: Imao 32 kopče, LIPTALA mu krv iz glave, a ovo ga je obeležilo za ceo život!

Po tome je i prepoznatljiv!

Bane Čolak progovorio je o detaljima stravične saobraćajne nezgode koja mu je promenila život, ali i ostavila trag, ogroman ožiljak na čelu, po čemu je danas i prepoznatljiv.

- To je ovaj ožiljak što imam na glavi što se tiče udesa što sam imao, bio sam klinac, bila je majka, baka i deda. Nisam ja imao osećaj da se to dešava. Ja sam zaspao i samo sam se probudio na sekund, posle toga sam se probudio na operacionom stolu i posle toga opet u bolnici. To je sve bio kao ružan san. - rekao je Bane.

- Išla mi je krv iz glave, to se sve slivalo po meni, kako sam skočio da zagrlim majku sa zadnjeg sedišta, to je počelo po njoj da pada, pa sam pomislio da se nešto njoj desilo, ja kad sam se probudio u bolnici ja sam prvo pitao gde je i kako je ona. Hvala Bogu, ona kao i baka i deda nisu zadobili neke teške povrede - rekao je Čolak.

- Bio sam u komi, 32 kopče na živo ušivanje, s obzirom da sam izgubio dosta krvi dok sam došao u bolnicu, mnogo krvi sam izgubio, moralo je to što pre da se zatvori.

