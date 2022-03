MILAN MARIĆ U VEZI SA ĆERKOM POZNATOG GLUMCA: Ovo su svi detalji njihove ljubavi!

Još ne žele mnogo da pričaju o svojoj ljubavi!

Glumac Milan Marić već mesec dana je u srećnoj vezi sa Miom Bjelogrlić, mladom producentkinjom i ćerkom glumca i reditelja Dragana Bjelogrlića.

Milan Marić je mladu glumicu upoznao tokom snimanja filma, čiji autor je upravo Mijin otac Bjela.

Njih dvoje su se zatim zbližili, i to na jednoj proslavi koja je održana nakon dočeka 2022. godine.

Milan i Mia o svojoj ljubavi još ne žele mnogo da pričaju, te za njihovu vezu zna samo nekoliko najbližih prijatelja. Njih dvoje su veoma zaljubljeni i uživaju u zajedničkim trenucima.

Podsetimo, Milan Marić nikada nije za medije pričao o svojim vezama, kao ni o privatnom životu ali je jednom prilikom ispričao da mu godine nisu važna stvar.

– Bio sam u vezi sa starijom devojkom, bio sam i s mlađom, imao sam divne odnose, divne veze s nekim divnim osobama. U svim tim vezama daleko više su me interesovale neke druge stvari, a ne razlika u godinama ili slične trivijalnosti. Ako se dve osobe prepoznaju i žele da budu jedna s drugom, ko je taj otac morala, koja je to društvena norma koja će da propiše da to nije u redu? Ali zašto to nekoga zanima? Ljudi bi trebalo da se bave svojim odnosima i ne ulaze u tuđe – govorio je ranije on.

