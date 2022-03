ŽIVIM KAO ROKER, IMA S*KSA, ALI DROGE NIKAD: Pejović ŠOKIRAO sve priznanjima, a evo koju stvar nikad ne donosi u KUĆU!

Ume da bude nezgodan u određenim situacijama!

Pevač Aco Pejović kaže da živi kao pravi roker, samo što se ne drogira. Folker često za svoju dušu zapeva rok numere na nastupima.

- Ja sam pravi roker, bez obzira na to što me ljudi znaju po nekoj drugoj vrsti muzike. Na nastupima sviram i pevam rok, i to je baš za moju dušu. Uostalom, rokenrol nije samo muzika već i način života. A ja ga živim baš u tom fazonu, osim što kod mene nema droge. Ima i s*ksa, pa što da nema, je l' to nešto ružno? - kaže pevač.

Pejović je karijeru godinama gradio bez ijednog skandala, ali kaže da nema ništa protiv kolega koje su spremne da zarad popularnosti pune novinske stupce.

- Prija mi popularnost, ali ne volim da me ima mnogo po novinama i da previše pričam o svojoj privatnosti. Nemam ništa protiv onih koji karijeru grade na skandalima, sve je stvar ličnog izbora. I uopšte ne mora da znači da će te njihove karijere biti kratkog daha - kaže pevač.

Folker priznaje da ume da bude veoma nezgodan kada neko iz njegove ekipe napravi propust.

- Desi mi se da vičem ili da planem ako nešto na nastupu ne bude kako treba, i to izgleda veoma ružno. Ali trudim se da moja publika nikada ne primeti kada sam nervozan. I isto tako se trudim da nervozu nikada ne donosim u kuću - kaže Pejović.

Autor: M.K.