Srpski glumac sa 13 godina upao u pakao DROGE, pa PREMINUO od opake bolesti: Detalji njegove borbe lede krv u žilama!

Važio je za velikog frajera!

Glumac Igor Pervić preminuo je 23. aprila 2019. godine u 52. godini života, a njegov život bio je prilično turbulentan.Otac mu je bio pozorišni kritičar Muharem Pervić, a majka balerina Lidija Pilipenko. U svet glume je ušao sa samo sedam godina, a kasnije je ostvario mnoge značajne uloge.

Ipak, sa samo 13 godina upao je u pakao droge, o čemu je i javno govorio.

– Jednog dana se na treningu pojave moja majka i očuh. Jedan moj drug im je rekao da sam u školi duvao lepak. Tada mi je taj drug bio najveći neprijatelj, a u stvari mi je bio najbolji prijatelj. Imao sam 13-14 godina. Vozili smo se kući, povezli smo i tog mog druga, i čim je on izašao iz kola, očuh mi je zalepio takav šamar! Imao sam veliku sreću što sam imao očuha koji je sa tolikom ljubavi pristupao meni. Čovek je bio kao da sam mu iz oka ispao, a ja sam ga doveo do ludila – ispričao je Igor u jednoj emisiji.

– U tom trenutku sam počeo da vičem: ‘Ti nisi moj otac, nemaš prava da me biješ’. Posle toga sam pobegao iz kuće, pošto su me zatvorili u sobu i posklanjali svu garderobu. Stanovao sam na prvom sparatu starogradnje, to je kao treći sprat novogradnje i onda sam u pidžami na pruge izašao na prozor i spustio se na noktima niz zid i bos izašao. Bio sam dete, imao sam četrnaest godina. Sećam se, legao sam na klupu i gledao reku. To su tako pomešana osećanja koja vam prolaze kroz glavu, gotovo nikada se neću vratiti kući, moj se život sa roditeljima završava, a nastaviću da se bavim drogom i sve tako – rekao je Igor.

Akademiju je upisao 1986. godine, a tamo je imao različita mesta na kojima je krio drogu. Čak je izbegavao i neka predavanja kako bi odlazio da nabavi narkotike, a zbog svega toga glumu nikada nije ni diplomirao iako je ona bila njegova velika ljubav i pokazivao je izuzetan talenat za tu umetnost.

– Sva ta deca su bila iz dobrostojećih kuća, tako da smo imali dovoljan džeparac da LSD kupimo za vreme odmora. Ta moja generacija 1967. bila je veoma opičena po tom pitanju. Duvali smo lepak na čašu OTO-a. Dvanestoro nas je iz istog razreda, danas više od sedmoro nije živo – istakao je glumac svojevremeno.

Nakon toga prešao je i na heroin.

– Jedna devojka, pokoj joj duši, koja je sada mrtva… Ja sam bio strašno zaljubljen u nju… Imao sam motor, “Tomos automatik”, tad sam imao nekih 17 godina. To je tada bilo ne možeš da zamisliš, imati taj motor. I ja je stavim na motor i ona mi kaže: “Ajde, vozi me na Novi Beograd, imam nešto hitno tamo da završim”. Ja vidim njoj nešto nije dobro, a ja tada stvarno nisam ništa znao o teškim drogama. Došli smo do zgrade i ona me pošalje na treći sprat. Za nju sam bio spreman sve da uradim. Nađemo se mi na trećem spratu i ona poslaže sve “rekvizite”, ja gledam zapanjeno šta to ona tamo krčka… I stavi ona meni špric, a ja sam se igle bojao kao groma. I ja naravno da bih tu devojku očarao, onako mlad i glup, kažem hajde. Okrenem glavu na drugu stranu i ona mi to uradi. U tom trenutku osetim nirvanu i počeli smo da vodimo ljubav na stepeništu. Nije jedan dan prošao, ja sam se ponovo… To. Nikad nisam uzimao na nos. Počeo sam tako i nastavio na igli. U početku nam nije trebalo mnogo para, ali kasnije su počeli problemi i krize su bile psihičke. Gledajući nju koja je bila mnogo duže u svemu tome, ubacivao sam sve više sebe u to stanje. Kada je ona vikala da je sve boli i ja sam, a ustvari me ništa nije bolelo osim mozga – otkrio je Pervić jednom prilikom.

– Onda je krenulo standarno iz novčanika maminog, pa očuhovog, pa tatinog, pa iz novčanika njihovih prijatelja. Nisu znali da sam prešao na teške droge, stalno sam nosio dugačke rukave i nisu mogli da primete. Sa nepunih osamnaest godina slučajno su roditelji pronašli špric – rekao je on u svojoj ispovesti.

Sa 19 godina je prvi put otišao na odvikavanje.

– Tada nisu bili centri za odvikavanje, već su me smestili u bolnicu “Dragiša Mišović” sa nekim čovekom koji je imao psihičkih problema. Sećam se, bio je maj i budi me da mi kaže da pada sneg. Napravili su to tako pametno, da je balkon od moje sobe bio u prizemlju. Tada su Valorom lečili narkomaniju, ja njima Valoro, oni meni heroin. Tako da sam ležao u bolnici i uzimao heroin – priznao je on dalje.

Najveću podršku u periodu odvikavanja pružala mu je tadašnja devojka, a kasnije i supruga, književnica Jasmina Holbus.

– Otišao sam u London na detoksikaciju i za 24 sata pod anestezijom promenili su mi krv, izvukli sve otrove i blokirali centre u mozgu kako ne bih mogao ništa da osetim ako ponovo uzmem drogu. Oboje smo se strašno zaljubili, moj očuh joj je pisao recenziju za knjigu, tako smo se prvi put videli. Vodila je računa o meni do te mere da me je hranila, vodila kod doktora, bukvalno sve. Danas njoj mogu da zahvalim što sam živ – istakao je tada Igor.

On je rekao i koju poruku bi poslao mladima.

– Nemojte se za**bavati. Prvi put će vam dati džabe, možda i drugi, ali će vam naplatiti to tako da ćete ceo život patiti, i možda završiti kao mnogi od mojih prijatelja – dva metra pod zemljom i to mnogo brže nego što očekujete. Kraj je potpuno izvestan ako nemate tako ludačaku sreću kakvu sam ja imao – rekao je tada glumac u jednoj emisiji.

Preminuo je nakon borbe sa karcinomom jetre u stanu svoje majke Lidije koja je o njemu brinula sve do kraja.Tokom svoje karijere, Pervić je važio za velikog zavodnika, a mnoge žene žudele su za njim.

Pored Jasmine Holbus, velika ljubav mu je bila i koleginica Jovana Petrović, unuka legendarnog Miodraga Petrovića Čkalje. Njih dvoje su se jednom prilikom iz grada preselili u selo tvrdeći da je tamo život mnogo mirniji i lepši, ali ipak su se na kraju razišli.Još jedna poznata dama uspela je da osvoji srce ovog zavodnika, a to je balerina, spisateljica i glumica Jelena Tinska.Igor Pervić ostaće upamćen po ulogama u brojnim domaćim filmovima i serijama kao što su: “Lajanje na zvezde”, “Crni bombarder”, “Kraj dinastije Obrenović”, “Gorki plodovi”, “cvat lipe na Balkanu”, “Samac u braku”, “Nemanjići”, i drugim.Poslednje uloge ostvario je u serijama “Žigosani u reketu” i “Šifra Despot”.

Autor: M.K.