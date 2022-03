Mnogi su se pitali hoće li nastaviti druženje sa prijateljima koje je stekla u "Zadruzi", a pevačica sada otkriva iskreno mišljenje o svima.

Dve nedelje nakon izbacivanja iz "Zadruge", rok zvezda Tanja Jovićević nije krila oduševljenje zbog prilike da se i u ovoj, petoj sezoni najgledanijeg rijaltija, nađe na spisku učesnika.

- Bila sam u Zadruzi 1, to je bio pravi eksperiment i zahvalna sam ljudima, ostala sam prilično dugo. Rijaliti program, koncepcija je novog vremena, nove generacije... Zhvaliću se produkciji, ne zbog ličnog predstavljanja sebe - ja sam bila kakva jesam, nego ljudi osuđuju to što nema nas na televiziji koja je upravo meni pružila šansu da "odbranim" ne samo sebe, nego... Ja sam sve vreme bila aktivna, "na točkovima", bila sam daleko od medija... Ljudi ne treba da zaborave da je to ozbiljna šansa, kada vam ukaže poverenje jer zna da ne predstavljate samo sebe, već onu zaista manjinu koja je preživela, ostala verna svojim nekim idejama. To nije bilo samo moje, ja se nikada u svoje samo ime ne obraćam javnosti. Stajala sam ispred onih ljudi, malobrojnih... Sve nas je manje, ali to nema veze, dolaze nove generacije koje su nam po duhu sliče. Za mene je to bila zaista jedna avantura. Bilo je zanimljivo - ispričala je Tanja u emisiji "Premijera - Vikend specijal", a potom se osvrnula i na prijateljstva koja je stekla učešćem u aktuelnoj sezoni.

Očekivano, izdvojila je Mikija Đuričića, s kojim se zna još od prve sezone u kojoj su zajedno učestvovali, a evo koja je još imena navela:

Miki je jedan od onih koji mi je pomogao, prvo sa mojim kućnim ljubimcima, njegovoj porodici se zaista zahvaljujem, kad se sredim - sve će se to srediti. Moji kuca i maca su i dalje kod njih, rekli su mi da se ne sekiram. Miki i ja od prve sezone kao da smo rodbina. Bane Čolak takođe, Bane Đokić i Đole... I Irma, šašava je, takva je kakva jeste, ali je dobra osoba, ima dobru dušu i njoj je rijaliti zaista sve u životu. Ja to stvarno poštujem, kada neko tako kaže i ponaša se tako... A ja se družim zaista sa ljudima koji veruju u ono što rade i pričaju.

Autor: D.T.