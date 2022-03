SAD JEDE KAO PTIČICA! Nataša Bekvalac priznala: Umetnica se ugojila 8 kilograma!

Priznala sve.

Novosadska barbika Nataša Bekvalac jedna je od najatraktivnijih dama na estradi, a sada je priznala da ima višak kilograma.

Inspirisana stihovima pesme "In Corpore Sano", pobednice "Beovizije 2022", Konstrakte, Nataša je došla do zaključka da ona to jest umetnica, mora biti zdrava, te se je trenutno na režimu ishrane koji joj je propisala nutricionistkinja.

Od danas na režimu iskrane. Jer umetnica je svinja koja se ugojila 8 kilograma, a umetnica mora biti zdrava, pa smo na lanu, ovsenim i mladom siru i mladom siru nemasnom - napisala je Nataša Bekvalac na svom Instagram profilu.

Autor: J.Đ.