Da li prepoznajete pevačicu sa slike? MUŽ JOJ NIKAD NIJE REKAO DA JE LEPA, sad je PLAVUŠA i ima NAJSKUPLJU vilu na estradi! (FOTO)

Pevačica Vera Matović karijeru je zajedno sa svojim suprugom, harmonikašem Ratomirom Matovićem, započela davne 1971. godine, a od tada je nizala mnoge hitove.“Belu boju suza kvasi”, “Hajde da se budimo u dvoje”, “Marko, sunce moje jarko”, samo su neke od pesama koje se već godinama pevaju, a po kojima prepoznajemo vlasnicu jedne od najskupljih kuća na estradi.

Međutim, Verina pesma “Miki Milane” osvojila je srca mlađe publike, a jedno vreme su je gotovo svi pevali na “TikTok” platformi.Iako je godinama prepoznatljiva po svojoj kratko ošišanoj plavoj kosi, na fotografiji s početka karijere Vera ima tamniju kosu i gotovo ne liči na sebe.Vera Matović godinama je u skladnom braku sa harmonikašem Ratomirom Raćom Matovićem. Pevačica je jednom prilikom ispričala da joj suprug retko kad deli komplimente.

– Kakvi da mi kaže lepotice… To mi u životu nije rekao. Samo je jednom rekao svom kolegi kada me je prvi put sreo: “Slatka mala, nije loša”… E to su bili komentari koje je on tada komentarisao i to mi je preneo taj kolega. Nikad mi nije rekao da sam lepa, a ne treba ni da mi kaže, jer ja ne volim to poltronisanje, donošenje cveća… – rekla je pevačica.

Inače, oni žive u luksuznoj vili nadomak stadiona Partizana pazarila vilu koja vredi basnoslovnih pet miliona evra, najviše zbog lokacije. Ova narodna pevačica, bez koje se do pre petnaestak godina nije moglo zamisliti srpsko veselje, velike sume novca ulagala je i u kupovinu umetničkih dela, pa je danas jedan od najozbiljnijih kolekcionara preskupih slika.

Autor: M.K.