Nina Badrić spomenula Saru Jo, a na Konstraktu se KLADILA! Pevačica otkrila sve o PROGONITELJU: Molila sam ga da me ostavi na miru!

Ova dama rekla je svoje mišljenje o mladim koleginicama.

Pevačica Nina Badrić otvorila je dušu i sa medijima porazgovarala o predstojećoj Evroviziji, našoj predstavnici Konstrakti, ali i o svom privatnom životu. Dan žena ova dama je uglavnom provodila družeći se sa svojom publikom.

- Meni je ovaj dan uvek radni. Jedino nisam radila prošle godine zbog korone, pamtim koncert pred pandemiju. Ljubavni porazi ako se dese, preboliš to, i ideš dalje kroz život. Emotivna sam, senzibilna sam, nežna sam. Moja maska je moj humor. Ne padam uopšte na udvarače, jako se teško zaljubljujem. Poslednji put sam se zaljubila pre 10 godina, volela bih osetiti ljubav prema nekome. Kad si u godinama, čovek te teško može oduševiti. Ne znam šta sve treba da ima moj sledeći partner. Padam na dobrotu, na džentlmene starog kova, kojih više nema. Ne volim arogantne. Super su mi dragi, dobri, normalni, ne mora biti milajrder, nek ima posao i profesiju u kojoj uživa - rekla je Nina.

Pevačica se nada da će sledeće godine u ovo vreme organizovati veliki koncert pred beogradskom publikom.

Nadam se velikom koncertu u Beogradu. Skupljam pesme za album, oko 8. marta sledeće godine, možda veliki koncert - otkrila je Badrićeva.

Nina je prokomentarisala i naše takmičenje za predstavnika na Evroviziji.

Čula sam Saru Jo, sviđa mi se. Ona je na dobrom putu da napravi veliku karijeru. Ima sve što je potrebno. Kad sam videla Konstraktu ostala sam "paf". Ne znam da me je nešto u poslednjih 15 godina oduševilo kao ona. Njen nastup je konceptualna priča koja je meni bila jasna od prve sekunde, kad sam je videla rekla sam da pobeđuje, kladila sam se u večeru, dobila sam opkladu. Na pozornici se pojavila normalna žena, koja priča svakodnevnu priču na ciničan i duhovit način. Poslala je vrlo značajne poruke. Mene je oduševila, sigurna sam da će se u Torinu sjajno plasirati, drugo, treće mesto a možda će i odneti pobedu. S takvom umetnicom, koja nije deo estrade, koja poštuje ono čime se bavi, s njom bih sarađivala - rekla je Nina.

Nina Badrić je, nažalost, iskusila i lošu stranu slave pa je čak dve godine imala progonitelja koji ju je uhodio od Hvara do Zagreba, slao pisma i pesme. Na sreću, to je sada iza nje.

- Nemam strah, policija se umešala. Ne znam šta izazivam u ljudima, da me neko prati, nije ugodno nailaziti na istog čoveka gde god ste nalazili, da imate praćenje na automobilu, da on zna gde se vi nalazite, da srećete istu osobu gde god ste na nastupu, pa čovek stoji na ulici celu noć. Molila sam ga ljudski da me ostavi na miru, zvala sam policiju, tad je stalo, sud je doneo zabranu prilaska. Sebe smatram jednostavnom osobom, da ne izazivam sumanutu pažnju, ali to su osobe nestabilnije nego drugi ljudi, veruju da me treba spasti od nekog, da pišem pesme za njih, da smo sudbina, da samo on može da mi donese sreću, teško je objasniti - rekla je Nina.

Autor: J.Đ.