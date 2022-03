GLUMAC SMUVAO ĆERKU KOLEGE Mia i Milan Marić krili vezu od Bjele, evo kako je reagovao kad je saznao

Mia Bjelogrlić, ćerka Dragana Bjelogrlića, u vezi je sa glumcem Milanom Marićem.

Kako priča izvor blizak popularnom paru, njih dvoje su najpre krili vezu od njenog oca, međutim on se oduševio ćerkinim izborom čim je sazano, budući da i sam ceni Milana, i kao čoveka, i kao kolegu. Njih dvoje su se, inače, upoznali na snimanju jednog Bjelinog filma, posle čega su se zbližili, i ubrzo posle dočeka 2022. godine ušli u emotivnu vezu.

Inače, Milan Marić nikada nije za medije pričao o svojim vezama, kao ni o privatnom životu ali je jednom prilikom ispričao da mu godine nisu važna stvar.

– Bio sam u vezi sa starijom devojkom, bio sam i s mlađom, imao sam divne odnose, divne veze s nekim divnim osobama. U svim tim vezama daleko više su me interesovale neke druge stvari, a ne razlika u godinama ili slične trivijalnosti. Ako se dve osobe prepoznaju i žele da budu jedna s drugom, ko je taj otac morala, koja je to društvena norma koja će da propiše da to nije u redu? Ali zašto to nekoga zanima? Ljudi bi trebalo da se bave svojim odnosima i ne ulaze u tuđe – govorio je ranije on.

