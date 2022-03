'GOVORIO MI JE DA ĆU ISPASTI GLUPA' Vesna Đogani otkrila nepoznate detalje iz braka sa Đoletom, pa priznala da ga OVO nije poslušala!

Iskreno!

Jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni su svakako Vesna i Đole Đogani. Iako su više puta isticali da je poštovanje recept za uspešan brak, pevačica priznaje da se često dešava da ne posluša njegove savete.

- Ja ne pričam toliko sa svojim drugaricama, porodicom i sestrama kao što pričam sa Đoletom. On je svašta proživeo i doživeo, pa mi ta njegova mudrost često bude od koristi. Mada, ima mnogo situacija i kada ja njega ne slušam uopšte, nego sebe i svoj osećaj i intuiciju, furam po svom, na primer kada je reč o TikToku, iako on to nikada ne bi radio - istakla je Vesna za medije, ali i dodala da ipak zna kada teba da prikoči.

- Neke stvari koje sam ja radila na društenim mrežama Đole nije razumeo, nije video na taj način i govorio mi je da ću ispasti glupa, ali ga nisam poslušala tu i ispostavilo se da sam bila u pravu. Ali i te kako znam njegov pogled, ton i reč da shvatim za ozbiljno kada mi kaže: "Nisam siguran da bi to bila dobra ideja", odmah primim tu informaciju i znam da treba da povučem ručnu - priznala je pevačica.

- Mene su prvo hejtovali, vređali su me, govorili su mi da me bude sramota mojih godina, imali su gard prema meni, ali sve se to promenilo. Sada se vide rezultati mog rada! Mene sada klinci osećaju kao da sam njihova generacija zbog sadržaja koji ja non stio snimam, ali definitivno me otkrivaju kroz TikTok, ali će kasnije, kada još malo odrastu da osećaju i neke moje pesme koje su mega hitovi i koje imaju drugu dimenziju - prisetila se Đoganijeva.

Autor: P.R.