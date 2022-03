KOMŠIJE SA BANOVOG BRDA RAZOTKRILE ANDRIJU MILOŠEVIĆA: Ovo je pravo lice glumca, a evo kako je pazio na Sandru tokom TRUDNOĆE!

Evo kakav je zapravo!

Glumačkobračni par Andrija Milošević i Aleksandra Sandra Tomić nedavno su postali roditelji, a komšije na Banovom badu imali su reči hvale za njih, iako su više bili spremni da pohvale glumca, nego njegovu suprugu.

- Andrija je lik za medalju. Uvek nasmejan i duhovit. Ništa mu nije teško. Često se fotografite sa devojkama tu ispred ulaza ili u obližnjem šoping centru. A njegova žena sve to posmatra sa osmehom. Slatka je i ona, ali nije toliko duhovita kao Andrija. Bude i nekada namrgođena - rekla je starija gospođa ispred zgrade u kojoj žive Andrija i Sandra.

Jedna mlada devojka je otkrila da su Miloševići odlične komšije.

- Toliko su divni da je to teško opisati rečima. Uvek se ljubazno jave. Andrija je uvek raspoložen. Dok je Sandra bila trudna, sve je sam teglio. Iz garaže iznosi desetak kesa, sve sam nosi. A kada ga pitamo komšija dal treba pomoć, najljubaznije se zahvali. Često ga komšije iz zgrade zamole da ispriča neki vic i nikada mu nije teško. Mene da neko toliko smara da pričam viceve i da ih zasmejavam, pravila bih se da komšije ne vidim, ali ne i on. Baš je pravi veseljak. Sandra je slatka, ali je totalno drugi tip od njega. Nekada mislimo da je ljuta, ali to je njen temperament.

U obližnoj radnji i nisu česti kupci.

- Retko kada dođu. Možda osnovne namirnice ili ako im nešto u trenutku zahvali. Andrija dođe onako u kućnom izdanju. I onda ostane više nego što treba, jer svi hoće da popričaju s njim, da se fotografišu. Ova deca iz kraja često su ga smarala da se slikaju s njim, a mnogi od nas ga često pitamo kakve su neke od njegovih koleginica. Kada je snimao "Andriju i Anđelku", mnogi su mislili da je u vezi sa Anđelkom. Baš je bilo smešno, jer je stalno morao da govori da su samo kolege i drugovi. A, onda kada su shvatili da su zaista samo prijatelji, onda su ga smarali sa pitanjem da li je Anđelka stvarno i u privatnom životu duhovita, da li je onako simpatična - kažu radnici iz radnje u kojoj svrati Milošević.

Jedan stariji gospodin ispred prodavnice je oduševljen glumcem.

- Andrija je legenda. Mlad, radan, on je ponos našeg komšiluka. Baš mi je drago što su dobili sina, dugo su želeli da dobiju dete. Biće to mali glumac. Ne može kruška no pod kruškom. Ona njegova je fina. Idu jedno uz drugo. Ali mi se čini da ga ona drži pod okom. Da ne sme od nje da se čuje. Da ona diriguje. Ali neka ga. Mora neko da obuzda taj njegov mladalački temperament.

Autor: M.K.