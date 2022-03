ŠOK OBRT! UROŠ NE DA RAZVOD GOGI?! Pevačica u velikom problemu, prinuđena da slobodu traži na SUDU, a evo od čega najviše strahuje!

Predomislio se!

Goga Sekulić i njen partner Uroš Domanović razišli su se pre šest meseci, sad mada pevačica želi i zvanični prekid braka, njen još muž navodno ne želi da joj da razvod.

- Njega je iznerviralo što je Goga na sva zvona objavila da se razvodi nakon pet godina braka, zato je došlo do problema. Naime, Uroš odjednom ne želi da joj da razvod, nikome nije jasno zašto. Ne znamo da li ga je neko tako posavetovao, da li traži nešto zauzvrat kako bi potpisao papire ili jednostavno hoće da se bori za njihov brak. Oni su se odavno udaljili, žive u dve države, on je zbog poslovnih obaveza u Cirihu, a ona u Beogradu, emocije su se ugasile. Nakon što je Goga odlučila da se sa sinom Vasilijem Andrejom preseli u Srbiju, Uroš i ona bili su u super odnosu, međutim, bez ikakvog povoda on je počeo da joj pravi problem. Goga najviše strahuje da joj ne traži starateljstvo nad sinom, jer ona za njega živi i bori se kao lavica. Svi je teše da se to neće desiti, jer i on jako voli dete i želi mu najbolje - kaže izvor blizak pevačici.

- Istina je da se razvodimo, tako je bolje je za dete i za nas dvoje. Dosadilo mi je da u braku budem i muž i žena, kao i otac i majka detetu - rekla je Goga nedavno, ali sad će morati da se za tu slobodu bori na sudu.

Autor: M.K.