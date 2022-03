Nikom ne oprašta!

Bivša učesnica rijalitija ''Zadruga'' Maja Marinković u emisiji ''Ekskluzivno'' direktno iz Egipta progovorila je o svim gorućim temama kada je ona u pitanju. Naime, ona se osvrnula na famozni klip kornjače iz Egipta, kojim je na suptilan način prozvala nekadašnju cimerku sa imanja, Teodoru Bilanović, sa kojom je povezuje i zajednički bivši dečko Milan Janković Čorba.

- Moj snimak sa kornjačom je podigao veliku prašinu, što sam i očekivala, ali nije bila loša namera. Kad ugledam tu životinju uvek se setim svoje nekadašnje svilene prijateljice, cimerke iz Zadruge. Ta kornjača me podseća na njen hod i na taj neki njen stav i to je to - rekla je Marinkovićeva u emisiji ''Ekskluzivno'', a onda se osvrnula ne poređenja i okršaj sa Anom Korać.

- Što se tiče poređenja sa ''kraljicom luksuza'', tačnije sezonskim beračicama malina, mogu samo da kažem da se ne bih vraćala na neke izvetrele priče, uopšte se ne bih bavila tim stvarima, jer sam ja odavno rekla šta sam imala. Kad moje ime stoji uz njihovo dovoljno su ispromovisane, ne bih da im više dajem na značaju, jer moje ime, prezime i stav govore sve - poručila je Maja.

Šta je sve Maja otkrila, pogledajte u nastavku:

Autor: M.K.