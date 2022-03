PINK.RS VIRALITI: Zadruga ponovo HARA INTERNETOM! Društvene mreže i dalje BRUJE O URNEBESNIM izjavama OVIH zadrugara! (FOTO+VIDEO)

Najzapaženiji trenuci!

Omiljena rubrika obožavatelja najgledanijeg rijalitija u regionu "Zadruga 5", je upravo "Viraliti". Kao i svake nedelje, donosimo vam najzapaženije situacije koje su na društvenim mrežama eksplodirale kao bomba.

Lazar Čolić Zola, bivši dečko rijaliti zvezde Miljane Kulić je ove nedelje postao potpuni hit na društvenim mrežama zbog svoje izjave. On je kod Drveta mudrosti zatražio poklon za svoju trenutku simaptiju - pevačicu Irmu Sejranić ali je tu priliku iskoristio i da sebi priredi lep užitak što je fanove najgledanijeg rijaliti formata jako zasmejalo, te su napravili smešan video na njegov račun.

Jedna od zapaženijih rijaliti učesnica "Zadruge 5" je svakako i Milica Veselinović o čijoj prošlosti bruji čitav region. Njena veza sa Mensurom Ajdarpašićem je podigla ogromnu prašinu u javnosti kao i tema o njenom bivšem dečku Aleksandru Goluboviću Golubu koji se nekoliko puta javno oglašavao i demantovao svoju bivšu devojku za mnoge stvari koje je ona iznela. Milica je jednom prilikom želela da kaže da je Golub varao, ali se u brzini izlanula i obelodanila glasine da je i ona u toj vezi bila neverna. Ovaj snimak je postao totalni hit na svim socijalnim platormama.

Kao što već znate, Tara Simov je odlukom Velikog šefa diskvalifikovana iz "Zadruge" zbog agresivnog ponašanja koje se u rijalitiju nikada nije tolerisalo! Fanovi ovog formata su na njen račun napravili sliku koja već danima hara internetom, a reč je o trenutku kada joj je bivša rijaliti zvezda Miljana Kulić u jednom okršaju za pivo počupala kosu. Obožavaoci sarkazma su se na račun Simove našalili tako što su za opis ove slike napisali - "koja li je tajna zdrave kose Tare Simov". S obzirom da je pesma "In corpore sano" koja će predstavljati našu zemlju na Evroviziji uveliko postala hit, i ova slika je dobila mnogobrojne reakcije korisnika društvenih mreža.

Nenad Aleksić Ša je ove, kao i prošle, sezone pomenutog rijaliti formata učesnika koji svojim izjavama daje materijal za šalu svim gledaocima, te su ovog puta pojedini profili na društvenoj mreži TikTok napravili smešan snimak na kom on u razgovoru sa Sandrom Rešić pokazuje kako se pozdravlja, a pevačicina reakcija na to je bila urnebesna! U video - prilogu pogledajte kako je to izgledalo.

Marko Janjušević Janjuš je jedan od zapaženijih rijaliti učesnika kada je reč o izjavama koje svaki put pokore internet. On je jednog jutra gledao Lepog Miću kako pliva u bazenu, a korisnici društvenih mreža su to iskoristili da naprave montažu i sa dodatnim video snimkom nasmeju sve košakraševe fanove.

Opšte je poznato da je novinar Marko Đedović osoba koja bez dlake na jeziku uvek otvoreno priča o svim aktuelnostima iz Bele kuće. On je u jednom razgovoru izjavio da "treba ložit budale" misleći na Lazara Čolić Zolu i Irmu Sejranić, ovaj video je takođe postao viralan na svim društvenim mrežama, a naročito na TikTok-u.

Atraktivna Deniz Dejm, kako svojim oblačenjem, tako i svojim izjavama privukla je pažnju svih gledalaca njihovog rijaliti programa "Zadruga". Nju je publika zavolela pre samog ulaska u Belu kuću, a ovaj put na temu afere sa Lazarom Čolić Zolom i odustajanja od njegove ljubavi i pažnje ona je izjavom podigla prašinu među mlađom generacijom društvene mreže TikTok.

Autor: N.V.