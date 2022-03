Skandal!

Kao bomba u domaćim medijima je odjeknula vest da su jedan od najpoznatijih glumaca mlade generacije i uspešan muškarac, koji je vrlo prisutan u javnom životu i domaćim medijima u tajnoj ljubavnoj vezi. Glavni akteri ove afere na sve načine pokušavaju da sakriju sklonost ka istom polu, a kako su u glumačkim kuloarima sve glasnije priče da je taj glumac zapravo gej, on se dosetio da u sve umeša i jednu od svojih najboljih prijateljica, koja mu je svojevrstan paravan pred kolegama i celokupnom javnošću.

Kako izvor medija, koji je do detalja upućen u privatan život tajnog para, dalje navodi, ta prijateljica je spremna na sve, kako bi zaštitila svog druga, pa čak i da mu glumi devojku, dok je on u vezi sa muškarcem, koji je pored svog osnovnog zanimanja i uticajan tviteraš.

- Taj mladi glumac obožava da putuje po luksuznim egzotičnim destinacijama. Malo-malo pa na Instagramu objavi da uživa na vrelom pesku i pod palmama. Da ne bi izazvao ničiju sumnju, on uvek na ta putovanja vodi sa sobom jednu svoju prijateljicu, inače manje poznatu glumicu. Ona mu je paravan. Voli ga kao rođenog brata, pa mu je, kad joj je priznao da je u vezi sa muškarcem, rekla da ništa ne brine i da je tu za njega, kao i da može uvek da računa na nju i da će o svemu ćutati kao zalivena - kaže izvor i dodaje:

- Sama mu je ponudila da mu bude paravan i da mu ako treba, izigrava simpatiju i devojku, kako se u javnosti ne bi saznalo za njegovu tajnu. On je čak nedavno obmanjivao i javnost, pričom da je u navodnoj vezi sa jednom devojkom, što apsolutno nije tačno. Njemu to mnogo znači, jer je svestan činjenice da bi mu se karijera u Srbiji završila za sva vremena. Sa njima uvek ide i njegov partner, ali kako se slučajno ne bi otkrilo da su njih dvojica na istoj destinaciji i u isto vreme, oni nikad ne objavljuju zajedničke fotografije i selfije, već to radi samo glumac, dok mu na fotografijama društvo pravi prijateljica glumica - navodi izvor upućen u čitavu šemu skrivanja ljubavi između ova dva muškarca.

Inače, pored toga što mladi umetnik uživa u transformaciji u ženu, kao i u nošenju seksi veša: mrežastih čarapa, gaćica i visokih štikli, kao i perika u raznim bojama, od krugova bliskim ovom paru saznali smo za još jedan fetiš ovog para koji svojom bizarnošću prevazilazi i ovaj o kome smo juče pisali.

- Pored onog fetiša o kome ste pisali, da glumac uživa dok izigrava ženu i da ga partner vuče za periku, postoji još nešto što ih jako uzbuđuje. Glumac ima fetiš i da tokom seksualnog odnosa bude apsolutno potčinjen starijem partneru i da ga on brutalno tuče, dok ga on naziva pogrdnim imenima kao što su: "k*rvo" i "d*oljo". Koriste često i razna seksualna pomagala, bičeve i sve ono što izaziva bol tokom odnosa. Pored tih seksualnih perverzija, često upražnjavaju i seks sa više muškaraca, ali to rade samo kada su u inostranstvu sa strancima, kako ih neko ne bi prepoznao - priča naš sagovornik koji je do detalja upućen u intimu ovog para.

Ipak, kako se ljubav ne može sakriti, stariji partner nije odoleo da se neprimetno nade kao podrška među publikom na premijerama svog partnera, što glumcu izuzetno znači.

- On ga uvek bodri na premijerama koje ima, uvek sedi u poslednjim redovima i najglasniji je u aplaudiranju i ovacijama. Uvek po završetku predstave, pošalje mu korpu sa voćem i skrivenom porukom, za koju samo njih dvojica znaju šta znači. Kada dođu kući, naravno, uspeh proslavljaju zdravom večerom, na kojoj glumac insistira, a zatim i u krevetu, gde obojica uživaju u fetišima, za koje sad svi znaju - zaključuje naš izvor.

Autor: P.R.