MIKROFON ODLOŽILA I RADI U PRODAVNICI! Trudna srpska pevačica otkrila: smršala sam 7 kilograma, evo zbog čega!

Priznala je i da je jedna od retkih koja je u drugom stanju smršala.

Marija Mikić sa verenikom Jovanom Pantićem čeka ćerku, a budući da su pre izvesnog vremena otvorili prodavnicu čarapa, pevačica kaže da trenutno na smenu u njoj rade ona, njen verenik i njena sestra.

Prodavnica će mi biti sada prvi posao, porodični biznis (smeh). Praviću pauzu u pevanju, tačnije već sam je napravila. Ovo je ipak Jocina želja, kad sam ga upoznala, on je pričao o čarapama, meni je bilo čudno. Ja i radim u radnji, smenjujemo se Joca, ja, moja sestra. Sad ne možemo da nađemo nekog ko bi nam odgovarao, da imamo poverenja, a ostali smo bez radnice pred Novu godinu. Ja sam baš često ovde, a lepo je kad radiš za sebe. Planiramo i da se proširimo, da pokrenemo kolekciju za decu, to mi je sada neki plan - ispričala je pevačica za "24sedam".

Ona je trenutno u petom mesecu trudnoće i ono što ju je iznenadilo jeste činjenica da se ne goji, već gubi kilograme.

- Ja mislim da sam jedina trudnica koja je smršala. Nemam mučnine, ali kao da mi želudac ne vari hranu. Sve što pojedem, to moram da izbacim. To je strašno nešto. Podigne mi se dijafragma do te mere da ne mogu da dišem. Smršala sam sigurno 7, 8 kilograma u trudnoći. Moja mama se sa mnom ugojila 35 kila, mislila sam da ću i ja tako, pa ću lako da ulazim na vrata pošto su nam dvokrilna (smeh). Ali nema toga da tražim nešto u toku noći jer mi se sve gadi - rekla je Marija.

