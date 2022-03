TAKO NEŠTO ZNA DA PLAŠI: Đule Van Gog progovorio o Konstrakti, pa ŠOKIRAO sve: Znaš koliko ljudi ima uvećanu slezinu?!

Frontmen benda "Van Gog" prokomentarisao je Konstraktu, koja će nas ove godine predstavljati na "Evroviziji" u Italiji.

Zvonimir Đukić Đule iz "Van Goga" otkrio je da li mu se sviđa ono što je Ana Đurić Konstrakta predstavila publici.

- Konačno da neko nešto ima da kaže! To je novina, to su inovacije koje rade. Sve ostale pesme su bile iste ili slične. Svaka čast za pobednicu, dostojanstveno, kao i dosad. Poruka je jaka, i pesma i nastup su odlični - rekao je Đule pred našim kamerama.

- Pesma je napravila neverovatan iskorak. To su ti tihi momenti koji u ljudima ključaju, to su ljudi koji postoje oko nas, a javnost ih ne primećuje. Otvoriće se sad svi za takvu vrstu muzike. Art, umetnost ume nekad da uplaši. Znaš koliko ljudi ima uvećanu slezinu, kako kaže pesma? Ruke uvek moraju biti čiste, i obraz. Nije sad to ona izvukla iz nekog romana, to je jednostavan život - naveo je Đule.

Autor: M.K.