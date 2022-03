BEBICA NIJE BOGATI INVESTITOR?! Evo čime se bavi Miljanin izabranik Nenad sa kojim je ušla u rijaliti! OTKRIVENA ISTINA!

Oni su trenutno zajedno u "Zadruzi".

Miljana Kulić od početka godine uživa u vezi s Nenadom Macanovićem. On je nedavno ušao i kao njena pratnja u rijaliti "Zadruga".

Otkad je Miljanina majka i zvanično potvrdila da se njena ćerka zaljubila u Nenada, počelo je interesovanje za privatni život njenog izabranika, pa je tako i sama rijaliti zvezda istakla kako je njen dečko uspešni biznismen koji u svom vlasništvu ima čak sedam stanova, kao i da gradi zgrade.

Ipak, kako mediji prenose, prava istina je da je Nenad zapravo serviser klima-uređaja u jednom servisu u Beogradu. Da je ova informacija tačna, svedoči i činjenica da su kamere emisije "Paparaco lov" još na početku njihovog zabavljanja snimile njih dvoje u vožnji gradom, upravo u pikapu sa oznakom firme u kojoj je zaposlen kao serviser i koji je njegovo službeno vozilo. Nenad je inače, razveden, u braku je bio godinu dana i ima dvoje dece.

Sama Miljana ispričala je da je Nenada upoznala u cvećari njegove sestre i mame. On je do tada nije pratio i nije ni znao ko je ona, niti ju je gledao u rijalitijima. Mama i sestra su ga pozvali da dođe u cvećaru kako bi upoznao Miljanu, koja je došla sa mamom Marijom kako bi kupila cveće. On je posle toga ponudio Miljani da bude kod njega, što je ona i pristala i nekoliko dana spavala kod njega u stanu. Posle toga se i rodila ljubav.

Autor: Pink.rs