Ksenija Pajčin, jedna od najlepših pevačica na našim prostorima, i Filip Kapisoda, poznati maneken, imali su vezu koja je punila novinske stupce. Njihova ljubav bila je burna, puna skandala, voleli su se i mrzeli, a 16. mart 2010. godine bio je dan koji njihovi bližnji neće nikada zaboraviti.

Ksenija Pajčin i Filip Kapisoda upoznali su se u julu 2008. godine u Crnoj Gori, a ljubav je planula na prvi pogled.

- Nikada me niko nije voleo ovoliko kao Filip. Ne moramo ni da govorimo, dovoljno je samo da se pogledamo. Poznaje me bolje nego što ja sebe znam - pričala je tada Ksenija.

Oboje su osećali potrebu da budu neprestano zajedno, a kada to nije bio slučaj, dolazilo je do nervoze, tenzije i velikih svađa. Nakon brojnih raskida i pomirenja, oni su počeli da žive zajedno u njenom stanu u Beogradu. Ali, ta ljubav je bila fatalna.

16. MART 2010. GODINE - NOĆ KOJA JE ŠOKIRALA SRBIJU

U utorak, 16. marta 2010. godine, pre 11 godina, Kseniju je u njenom stanu na Voždovcu usmrtio Filip, koji je nakon toga sebi oduzeo život. Njihova tela pronađena su sa prostrelnim ranama od vatrenog oružja.

KSENIJINO BEŽIVOTNO TELO NALAZILO SE U HODNIKU STANA, DOK JE FILIPOVO PRONAĐENO U SOBI

Prema izvorima bliskim istrazi, otkriveno je da je Ksenijino telo bilo u hodniku, a Filipovo u sobi, dok je pored njega bio pištolj. Pevačica je imala ulaznu i izlaznu ranu na glavi, dok je maneken imao samo izlaznu ranu na temenu, što je ukazalo na to da je Filip ubio Kseniju, a onda pucao sebi u usta. Spekulisalo se o tome da su se njih dvoje svađali danima pred ovu tragediju, a da je nakon kobnog sukoba Ksenija obukla jaknu i krenula iz stana, ali ju je Filip ubio na vratima.

KOMŠIJE SU ČULE SVAĐU

U prilog pričama da je odnos dvoje ljubavnika išao od ljubavi do mržnje koja je, nažalost, prevladavala, govore i svedočenja Ksenijinih komšija u njenoj zgradi u Nikšićkoj ulici na Voždovcu.

- U utorak oko 17 časova komšija koji živi preko puta čuo je vrisku i ciku iz Ksenijinog stana, a nešto kasnije Ksenijin pas Milisav počeo je neobično da laje. On je to kuče dobro poznavao jer ga je čuvao uvek kada su one odlazile na odmor i znao je kako pas reaguje u različitim situacijama. Pozvonio je na vrata, ali mu niko nije otvarao, a pas je i dalje lajao. Čovek nije hteo da se meša u privatne stvari komšija, pa se povukao. Ipak, pozvao je Ksenijinu majku Ljubicu, koja je odmah došla. Kada je ušla, videla je Ksenijino i Filipovo beživotno telo u lokvi krvi - ispričala je ranije za medije komšinica koja je želela da ostane anonimna.

Ostale komšije su često navodile da su se iz stana čule izjave "Volim te" a zatim "Ne volim te" i "Hoću da te ostavim". Ali, bez obzira na svađe, ništa nije ukazivalo na tragediju koja će odneti dva mlada života i ugasiti ljubav o kojoj su svi pričali.

I 12 godina nakon njene smrti, mnogi se sećaju Ksenije Pajčin kao devojke vedrog duha, uvek srećne, nasmejane, a niko nije znao kakvu je tugu nosila u sebi. Njena majka Ljubica nije želela da se oglašava za medije.

Autor: M.K.