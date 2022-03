EVO KAKO JE IZGLEDALA POKOJNA ĆERKA EVE RAS: Isplivala jedina fotografija iz prošlosti, a evo zašto glumica sumnja u obdukcijski nalaz! (FOTO)

Zbog bolnog gubitka je doživotno neutešna!

Ćerka Eve Ras, Kruna Ras, preminula je 1991. godine, a glumica se nikada nije oporavila od tog strašnog gubitka. Za Evu, Krunina smrt u 24. godini života i dalje je misterija, budući da, prema njenim rečima, mnogi detalji nisu bili jasni, iako je zvanično u pitanju bila smrt prirodnim putem.

Kada god je govorila o ćerki, govorila je sa velikim bolom i suzama u očima, a javnost nije imala prilike do sada da vidi kako je Kruna izgledala, dok se nije pojavila na društvenim mrežama fotografija nastala pre mnogo godina,1982. godine, na kojoj je Eva sa suprugom Radomirom Stevićem Rasom i ćerkom.

Kruna je bila majčin i očev ponos, a prema pisanju medija, bila je odličan đak. Studirala je filmsku režiju u Parizu, iz kojeg se, nažalost nikada nije vratila.

- To je bilo strašno. Taj dan je trebalo da idem na premijeru u Suboticu i čekala sam kola da dođu po mene. Zvoni interfon, ja kažem da ću odmah sići dole, a oni odgovore: "Ne, mi ćemo doći kod vas. Tri policajca su došla u moj stan i pitaju me da li je moja ćerka bila u Parizu, a ja kažem: "Pa ona je sada tamo", a oni meni kao iz topa: "Pa ona je umrla!" Tako sam ja saznala. I, naravno, oni ništa ne znaju o tome, nego su me poslali da idem u Ministarstvo spoljnih poslova da mi oni kažu. Ali ni tamo ništa nisu znali. Pa su mi portiri rekli, onako, da me uteše valjda: "Ako niko ništa ne zna, možda je vaša ćerka i živa." To me je nekako držalo u nadi da zaista jeste - rekla je Eva svojevremeno.

Takođe, obdukcijski nalaz pokazao je da je Kruna preminula prirodnom smrću izenada, dok je Eva jedno vreme sumnju u tu činjenicu.

- Na kraju su mi u policiji u Ljermontovoj rekli da je umrla, posle tri dana. Bio je to 3. jul 1993. Jedva sam uspela, uz pomoć ministra spoljnih poslova i još nekih ljudi, da deportujem Krunino telo i da je ovde sahranimo. Uz kovčeg smo dobili i nalaz obdukcije, francuska policija ništa nije otkrila i zapisali su da je umrla prirodnom smrću. Ja sam kasnije pričala nekim mojim kumovima da se ona tamo u Parizu možda upetljala u neke mračne stvari, politiku i da je zato francuska policija napisala onako u izveštaju. Onda mi je moj kum Milenko Vučetić, pisac, rekao da pričam radnju kao iz filma "Nikita" i da to nema veze sa realnošću. Ne znam, tako je Bog hteo - ispričala je neutešna glumica svojevremeno, prenosi pomenuti medij.

