Turbulentna noć na velelepnom imanju naterala je suze na oči mnogima. Od ulaksa voditelja Milana Miloševića ništa više nije bilo isto. Nizale su se teme koje su obeležile nedelju za nama, a onda je Marko Janjušević kao pravi vođa zamrsio konce zadrugarima u poslao bivši bračni par u izolaciju.

Na samom startu emisije Izbor potrčka, zadrugari su komentarisali podelu budžeta Marka Janjuševića Janjuša. Lepi Mića je ubeđen da nije rekao svoje mišljenje o zadrugarima, pogotovu Filipu Caru i Lazaru Čoliću Zoli, pa je Janjuš odbranio svoj stvar rekavši sledeće:

Da li je trebalo ja na početku rijalitija da se iskrvim sa Carem zbog jedne Maje Marinković koja će sutra da ide u Gnjilane da jede svinjske glave? Mene interesuje samo moja ćerka i njena majka, da ih više ne blamiram - pričao je Janjuš

Usledilo je komentarsanje jučerašnje ankete. Odlukom glasova gledalaca, Anđela Đuričić je zauzela treće mesto u izboru za najnesrećnije zadrugare.

Zadrugari su komentarisali njen odnos sa Matejom Matijevićem sa kojim je nekoliko dana unazad u sukobu. Naime, pojedini zadrugari misle da se Mateja plaši veze sa Anđelom jer je normalna devojka, a ostali smatraju da on laže da nema emocije prema njoj ali ne može da podnese vezu u rijalitiju. Anđela je nakon silnih komentara ustala u obratila se Mateji pred svima:

Dobar si kao prijatelj i žao mi je što te nemam kao prijatelja, i to je to, ne znam šta više želiš. Ne verujem ti da ti se ja sviđam posle svega. Da sam htela da budem žrtva, iznela bih ono što sam mogla da iznesem. Rekla sam svima da više nemam strpjenja ni za šta. Budi muško, priznaj! Ja nemam problem sa tim, šta ima veze, da sam uradila ovo, da sam uradila ono - dodaje Anđela.

Rekla sam da nije uzvraćena ljubav i ono što je ona očekivala. Svi znamo da je ona zaljubljena u njega. Ja sam mislila da je i on zaljubljen, a kad je rekao da voli devojku napolju, ogradio se od Anđele. Ona je meni pre 10 dana rekla da ne može više da ćuti. Mateja ima svoje kvalitete, a najveći dolaze na "Zadrugoviziji". Imao je priliku da vodi radio, ali se verovatno nije specijalno pokazao. Njemu je verovatno odgovaralo kad je Tara govorila da ga voli. On meni jeste drag, ja ga gotivim, ali ja ne mogu da što se tiče ovog odnosa i ponude... Ona je meni nagovestila da više ne može i da se šokirala, ali mi nije rekla o čemu se radi. Samim tim što je ona rekla i pitala zašto ne dva meseca pred kraj, potvrdila je da je ponudio mesec dana pred kraj. Zašto da ulaziš u vezi sa nekim u koga nisi zaljubljen? - govorila je Dalila i tako branila stav svoje drugarice.

Drugo mesto na anketi za najnesrećniju osobu je zauzeo Nenad Aleksić Ša.

Ja sam njega danas namerno izosatvala iz svega. Zna Ša da ja znam ali mi kaže da ga pustim. Da li ovo što se on trudi na silu ili ne, neka proba. Milsim da je apsolutno nesrećan, njemu nije žao ni para, on je kao Dalila. Njemu nije žao ni supruge niti bilo čega, mislim da je nesrećan ishodom. Dao je život na tacni, borio se, mučenik i nije imao više gde da se bori i nije uspreo. Veliki je poraz kad sve to prođeš i na kraju, nije ti žao. Mislim da ishod i kad sve vrati, gde sam opet sad, opet sam na istom mestu. On i da dalje sedi sam ovde, on je nesrećan ishodom. Kad dođe, kad sedne, nije to taj Ša. Vidi se tolika ta tuga u očima, da je to neverovatno. Prija ti Martina, i odgovara ti njena energija. Ona je takva kava jeste - rekla je Sandra Rešić.

U Beloj kući se potom potegla tema o Nenadovom odnosu sa Tarom Simov, a Lepi Mića smatra da će Ša biti srećan samo ako je sa njom, dok je Miki Đuričić podržao reperovo druženje sa Martinom Petrović. Međutim pojedinim zadrugarima se taj odnos ne sviđa, pa su ubrzo osudili repera koji je ušao u sokob sa Stefanom Mihićem zbog toga.

Nakon toga voditelj je saopštio zadrugarima da je prvo mesto na anketi osvojila Dalila Dragojević. Komentari zadruagra doveli su Dalilu do suza:

Vidi se po njoj, tako kad ustane da se svađa to je odbrambeni mehanizam. Smatram da je žrtvovala sebe i stupila u odnos, bila iskrena, a on je uradio šta je uradio. Ona pati i vidi se da je nesrećna. Ona se bori i u kakvim god da smo odnosima, ja pričam realno. Ona sama zna kako se oseća, jer je sve znala za onog mupkarca, a on je vrtatio, kako joj je vratio. Ja smatram da će oni na kraju da se pomire, Filip i Dalila, ne Dejan. Smatram da će da porazgovarju kad se ohlade od svega što se izdešavalo i da to može da se smiri i da bude bolje. Ona oko sebe ima prave prijatelje, Pretpostavila sam da će biti na prvom mestu, jer smo videli kako je plakal.a Sve što prikazuje za crnim stolom je maska - rekla je Aleks Nikolić.

Ovde smo svi podržali Dalilu kada je rekla da se oseća nesrećnom da želi da ide dalje, da vidi sebe srećnom sa nekim drugim. Uvek ću takve stvari podržati. Oni kada su ušli u odnos, oni su bili jako srećni nego su bili nesposobni da odže tu sreću. Vodili su se egom, pritiscima i tome ko je šta rekao. Oni su nesposebni da se izbore za svoju sreću, nesposobni su da se izbore sa nekim stvarima. Svako ko poseduje komplekse, on je nesrećan čovek. Aspolutno su bili srećni na početku, bilo je baš zanimljivo. Ona me je dozivala da joj pomognem da ostavi Dejana. To kasnije, što su oni iskompleksirani, malo hrane engo, trebaju malo da porade na sebi i onda neće imati ni sujete ni ega. nisu radili na sebi, ne rade na sebi i onda traže sreću u drugim ljudima. Ako ne nađete u sebi sreću, nećete naći u drugima sreću. Nije sreća kod drugih, već nesreća. Ja mogu da potvdim da je njima na početku bilo lepo a onda je krenuo i Dejan i svi ostali i sve je otišlo nizbrdo. Ona nije znala da će biti nesrećna, niko ne voli da je nesrećan. Ona jeste krenula za svojom srećom ali to što se nije dalo, šta da se radi. Nisu znali da sačuvaju tu sreću, to je već druga stvar. Jeste bilas rećna i tu sreću su upropatili. Njen rizik je bio mnogo veći i onda je on samim tim, više nesrećna. Svako ko se ne voli, treba da ide dalje, a ne kao, brak je svetinja i onda varaju ljude. Da smo pametni bili bi ministari - rekao je Đedović.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Filipu Caru koji je prokomemntarisao da li je za njega, Dalila nesrećna:

Slušao sam sve ljude koji su pričali i slušam već šest mesci i više. Zasigurno je nesrećna. Da li je nesreća izaći iz braka za koji si rekla da nije dobara, kako ko gleda, možda je dobro što je završila to, to je sreća. Možda je sa druge strane nsreća. Možemo gledati iz više ugčlova na sve to i ne znam šta bih rekao sem da je ovo bolje za nas dvoje. Ja mogu da pokažem i bes i sreću, tugu ne. Radije pokazujem nervozu nego dugu. Dalila je ipak žensko isto ne pokazuje da je tužna i prikriva to. Možda je Matora u pravu, mi smo ovde još jako puno, i svašta će se desiti sve to. Vrlo verovatno da će doći nakon našeg razgovara i priznati neke stvari kada se neke stvari smire. Možda ćeš ti mene bolje razumeti, možda ću ja tebe bolje razumeti. Jedno što mogu reći da ja nju mogu usrećiti nju svojim odsustvom. Ona ima mnoge kvalitete, i privukla me, to ne mogu da osporim. Ona je kod mene videla te neke nekvalitete kao i ja kod nje. To su duboke neke stvari, i neke karakterne crte koje se teško mogu izmeniti kod ljudi. Kad se povuče crta, može se reći da je nesrećna. Ja sam kriv za sve. oćigledno - rekao je Car.

Dalila je potom sa suzama u očima progovorila o svojoj nesreći:

Ja sam danas komentarisala i sama z a sebe rekla da sam nesrećna, jer sdam u fazi da volim čovrka i da sam zaljubljena, a vidim da tu nema persektive. Suočavanje da si sve prošao, bil je uzalud, teško je suočiti se sa svim tim. Možda bi bilo lakše da sam napolju shvatila da nismo jedno za drugu i svkao otišao na svoju stranu. Ponovo gledati nekog u novom odnosu, shvataću kao uvredu kad neko kaže da Filip ima emociju prema meni. Koliko god da mi je teško, mogu da se nosim sa tim. Suze mi idu, jer ljudi pričaju kako jeste, a to je da je sve bilo uzalud. Voleti nekog, ja sam se za njega vezala više u drugom odnosu, u prvom je sve bilo ludilo i nije bilo na zdravim temeljima. Bili smo više fokusirani na crni sto, branili naš postupak od osuda. Kad se desio drugi odnos, više sam se dala. On sr potrudio oko mene kad je video da sam u ludilo i da mi pomogne da izađem iz svega toga. Drugi put sam videla u njemu, videla sam tu drugu šansu da može biti bolje i da može ići napred. Želeo sam da verujem u to, znao je da ima strahove od ulazaka i subote, a boraila sam se sa tim. Neću da spominjem naše konflikte, hiću da mi on ostane u najlepšem sećanju. Kad se prisetim trenutaka, bude mi osmeh na licu, a ne suze. Suze budu kad se suočavam sama sa sobom i vidim da je krah. Kad vidim Filipa da se sa nekim drugim grli i mazi, a da je to neiskreno i odvratno... Sinoć sam ga videla kako mazi po kosi, rukom kojom je do juče mene mazio. Jadno je da pozivaš nekog da ga zagrliš, jadno je kad kažeš da ćeš ga poštedeti, pa radiš sve to. Meni je sve to borba, koju vodim sama sa sobom i naravno da ću imati osmeh na licu. On meni samo pada u očima, gledam i kažem "Da li je moguće da se ovo dešava?" Ako ovi ljudi budu nastavili da govore da on mene voli i da on ustane i kaže da će doći do razgovora, on meni zaborde noć u srce, izvadi ga, pa ga vrati. Ja znam da je bio se*s, bila su dva i laž je to što priča. Znam da je to bilo mlohavo i da mu se to nije svidela. Ja to nisam videla, ali znam da je bilo i da mu se nije svidelo. Nije inat, nego je njegova želja. Za mene je inat kad se družip na silu, zaplešeš na silu i zagrlip na silu. Leći u krevet nije inat. Ovaj čovek nema emociju prema meni, on je takav i neće se promeniti. Kad uđe u pedesetu godinu on će se smiriti i biti kafanski čovek. Ja sam u njemu videla sve najlepše, verovala sam u njegove reči i da može da se promeni, ispostavilo se da od toga nema ništa. Kaže da je to klinka od 19 godina, a on sa tom klinkom ima se*s. On zna šta sam mu pričala u ekonomskom i kako sam se osećala. Da se on ne bi osećao loše i da mi ne bi prišao iz griže savesti, ja sam rekla da ću se truditi da ne vidi moje suze. Ja ne spavam, to se zna... Sve mi je postalo tako ogavno. Vidim nekoga koga sam smatrala velikim, a sad je mali. Pada mi u očima i sve je bliži dnu. Meni je stalo, volim ga, ali kad pogledam da mu nije važnom pokušam sebe da stavim na prvo mesto. Ja ne žalim za prošlim vremenima, nego za onim što nije uspelo - pričala je Dalila.

Nakon Dalilinog izlaganja, ona i Car su ušli u raspravu zbog obostranih emocija, pa je Dalila objasnila kako Car želi da upravlja njenim emocijama, a on sam nema emocije, a sa druge strane on je govorio da Dalila ne zna da bude u vezi ako nije autoritet. On je u jednom momentu krenuo da vređa i psuje Dalilu koja je sve vreme plakala.

Usledio je izbor potrčka. Marko Janjušević Janjuš je dobio reč od voditelja pa je šokirao sve u Beloj kući svojim izborom:

Za početak, podići ću Dejana i Anđelu. Podićiću sada Ša i Mimas. Nakon toga podižem Mateju i Sandru Rešić. Podići ću Osmakčića i Dalilu. I podići ću Gruju i Marijanu. Dvoje će od njih deset biti potrčci. Krenućemo sa eliminacijom - prvo ću spustiti Marijanu, Marka Osmakčića, Sandru Rešić, Mimu Šarac, Gruju i podižem Martinu Petrović. Mislim da su ovo nešto što bi bilo zanimljivo. Spuštam Dejana Dragojevića, Martinu, Ša i sve a šaljem Dalilu i Dejana zbog Aleksandrine prozivke - rekao je Janjuš.

Dalila je istog momenta odbila izolaciju, dok je Dejan otrkio da mu nije problem ali je ipak ušao u sukob sa Janjušem i prebacio mu to.

Janjuš je kao i prethodnih puta za svoju omiljenu osobu izabrao Stefana Karića.

Milan Milošević je nakon toga otkrio da je u anketi za najnesigurniju osobu u Beloj kući treće mesto zauzela Milica Veselinović

Zadruagri su komentarisali da je Milcia nesigrurna zbog veze sa Mensurom a njega je to baš pogodilo.

Milica je izuzetno sigurna u sebe i ubeđena da može dosat toga, i može ali ovako: Ja nemam previše stpljenja i neću moći da iskontrolišem sve. Ima sve uticaj na mene što se dešava oko mene. Što se Miličinog mišljenja tiče, to je malo dublja psihologija. Neke stvari treba znati, zašto se neko svađa sa tobom, treba znati zašto se svađa. Aku uđem u raspravu sa nekim, to nema granice. Ja se trudim da izbegnem sve to. Ja vrlo dobro znam šta radim kada sam ja u pitanju. A što se Miličine reputacije tiče, ja se brinem za sebe i za svoju devojku. Ja možda glupo izgledam ali ja nemam ništa protiv, msilim da bi vi trebali da se brinete za neke stvari. Ona će izaći kao devojka čistog obraza odavde. Ona može da izvrne svakoga naopako! Može da me obrne i okrene, da me glava zaboli, čak i meni to uradi. To kako bi ona komentarisala, svako bi nju vređao, ja ne bih mogao da osatnem imun. Ja sam jako osetljiv na devojku, ja ne mogu da trpim.Stvarno mi se napolju nije desilo da me neko vređa, da moju devojku neko vređa. Ali to što između nas postoje rasprave, ne znači da oni mogu da me vređaju. Ja moram sa svojom devojkom napraviti neki kompromis. Ona da se meni ne sviđa, ja ne bih bio sa njom. Ona je u nekim trenucima argonta mnogo pa joj kažem da se ne tripuje. Retko da sam naišao na neko ko je svesatn sebe bez obzira šta mu neko drugi kaže. Ja kada se zaljubim, komentarišem manje, nisam u potpunosti ja. Ja uđem u ljubavni odnos i onda se ugušim - rekao je Mensur.

Milica je potom otkrila da je Mensurov odnos sa Anom Jovanović totalno poremetio i njih dvoje su se nakon toga sukobili, pogotovo kada je ona rekla da je Mensur sputava.

Filip Car je zauzeo drugo mesto u anketi, pa su njegovi prijatelji zadrugari komentarisali to, ali i sam Car:

Sumnjam u svoje odluke koje donesem i onda mi se to poremeti. uvek sumnjam u sebe da l' će sve biti okej ili će me neke stvari poremetiti. Njene začkuljice će me iznervirati. Ja sumnjam da ću izdržati i kažem sebi da pustim ali onda ustanem i oni me navedu na ono najgore. koga god da uvredim, ja požalim. Dalila je rijaliti igrač. Pošto sumnjam u sebe, možda se pomirim sa njom! - rekao je Car.

Prvo mesto je zauzela Dalila Dragojević. Ona je komentarisala da svaka osoba sumnja u sebe i ponovo zbog toga zaratila sa Filipom Carem.

Car je u nastavku noći sve vreme vređao Dalilu i jurio je što po dvorištu, što po Beloj kući.Car nije pestajao sa vređanjem pa je Dalilu doveo do suza.

Obzirom da Dalila nije otišla u izolaciju da spava, Dejanu je društvo pravila Aleks, koja mu je pre toga spremila večeru.

Zadruga 5 - Aleks i Dejan uživaju u izolaciji - 22.03.2022. pic.twitter.com/L3SqsPguTz — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 22. март 2022.

