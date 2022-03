Tajne mračnog vremena!

Pevač Marko Bulat se proslavio devedesetih godina, kada je bio jedan od najpopularnijih pevača po splavovima.

- Snimao sam albume, ali nisam imao gostovanja, nisam ni razmišljao o tome. Bile su to lude godine. Bilo je napetih situacija. Naravno, imao sam strah, ali doza straha koja ne prelazi nivo dostojanstva. Ubistvo je bilo, jedno ubistvo za Novu godinu, a drugo Bojana Banovića. Sedeo sam, nemaš šta da reaguješ u tom trenutku - otkriva Bulat pre izvesnog vremena, koji kaže da je uspeo da ne zakorači u kriminal tih godina

- Poenta je samo šta želiš. Ako želiš da igraš tu igru, ti upadaš u tu igru. Ti ljudi imaju više tezgi od mene. Popularniji su od mene, al' ja mogu da se ne javljam na telefon, da ga ugasim, neće niko da pita "e gde si ti", jer je uložio u moj album ne znam ni ja koliko hiljada evra. Karijeru mogu da završim kad ja hoću, da izdam pesmu kad ja hoću i da snimim pesmu koju ja hoću - kaže Marko.

- Jedina greška koju sam u karijeri napravio je što nisam pravio više koncerata. Moje opravdanje je jer sam 18 godina radio četiri dana nedeljno. Ja ne mogu da pevam kao Bajaga u 100 života onako duboko. Ja imam to svoje nešto, ime i prezime i čak neki stil koji sam izgradio. Drugi imaju kompleks od Šabana, ja ne, da otpevam nešto na drugi način. Pevam ja, mojim glasom i ćao. Imaš one kojima je on uzor, pa kući skidaju taj triler i ton - priča Marko, pa se dotakao i opijata:

- Nikad me nije privlačilo. U školi su pili i pušili mene to nije privlačilo. Ko je u 8. razredu pušio cigare, u srednjoj je travu, a nakon 4. srednje su bili na heroinu. Gosti su mi nudili, ali nisam uzimao - zaključuje Bulat.

Autor: P.R.