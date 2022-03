Otvorio dušu!

Makedonski voditelj, pevač i bivši učesnik rijalitija Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, je nakon hapšenja u akciji "Reket" 2019. godine završio u istražnom zatvoru ''Skoplje''.

Boki je u zatvoru od 15. jula 2019. godine, a Osnovni krivični sud u Skoplju ga je 18. juna 2020. prvostepeno osudio na devet godina zatvora, a razrešenu makedonsku specijalnu tužiteljku Katicu Janevu na sedam godina zatvora. Kako se ranije pisalo, njemu je nekoliko puta odbijana žalba na odluku skopskog krivičnog suda o pritvoru, kao i zahtev da zbog lošeg zdravstvenog stanja bude prebačen u kućni pritvor.

Sada se na njegovom Instagram profilu pojavila njegova ispovest, koja je mnoge potresla.

- Kada sam bio priveden i zatvoren, mnogi moji takozvani prijatelji, rođaci, drugovi i saradnici su me izbrisali sa liste živih, kao da sam mrtav i sahranjen, a ne zatočen i zatvoren... Tako zaneseni u licemerju i potrebi hijena, jedni su rekli da me ne poznaju, drugi su rekli da me poznaju samo sa televizije, treći su rekli da da mi više nisu prijatelji i da su bili šokirani kada su saznali šta radim, četvrti su me pokrali, peti su se distancirali najjadnije od mene i njima je bilo dobro kad su uzeli ogromne plate, a veliki deo su oni, najodvratniji, koji su me najpritvornije lizali u "normalnom" svetu, a onda se nasladili mojom situacijom govoreći: "Dobro su to uradili, malo je!" Takvim poltronima želim isto da "lepo" žive i da na svojoj koži osete kako je lepo...

- Svi ovi gore, licemeri, krpelji, lopovi, lešinari zanemarili su činjenicu da su njihovo licemerje, prljavština i nečovečnost moja današnja motivacija! Motivacija da nastavim uzdignute glave, da se borim i uspem u svojoj borbi, uz Božiju volju i pomoć, a ne uz njihovu! Istina, uz mene u najtežim trenucima, pored majke i oca, ostalo je još samo nekoliko ljudi koji se mogu izbrojati na prste, ali verujte mi, zahvalan sam što ih imam malo, ali previše po kvalitetu i značaju, neka su svi živi i zdravi i hvala im od srca što su pokazali da je još postoje ljude. Hvala od srca! Hvala i ljudima koje ne poznajem lično i koji su mi pružili iskrenu i srdačnu podršku, verujte u situaciju u kojoj se nalazim, svaka lepa reč, planina vredi, pa hvala - objavljeno je od strane administratora profila.

Podsetimo, Boki 13 je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od devet godina zatvora zbog pranja novca i vršenja protivpravnog uticaja u aferi "Reket"

Autor: P.R.