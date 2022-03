IMALI BI PO 20 STANOVA DA JE TAKO: Goca Božinovska otkrila da li su pevači mogli da zarađuju MILIONE i kupuju KULE I GRADOVE, pa potkačila koleginicu!

Tvrdi da su ovo budalaštine!

Pevačica Goca Božinovska otkriva da se "pristojno zaradi na tezgama", ali da pojedine kolege imaju potrebu da preuveličavaju honorar. Pevačica Goca Božinovska tvrdi da je suludo što pojedine kolege pričaju da su od tezgi i nastupa mogli da zarade milione.

- Nervira me što pevači lažu. Nije tačno da se ranije mnogo zarađivalo, da su mogle da se kupe kule i gradovi. Čitala sam neke izjave Vesne Zmijanac da je mogla da kupi tri stana od koncerata, ali verujte mi, to su budalaštine. Aca Lukas priča da je prokockao milione, ja ne znam čime se ti ljudi bave i šta rade na nastupima kad uzimaju tolike pare. Pa, gde su ti stanovi danas?! Imali bi po 20 stanova da su toliko zarađivali, ali, verujte, to nije istina - kaže Goca.

Pevačica je otkrila da se na tezgama pristojno zarađuje, ali da se sav novac deli sa muzičarima.

- Ja se nikada nisam razbacivala, pa sam evo i sad u grču zbog posla jer je ludo vreme. Ne radi se kao nekada. Da sam bila pametna, mogla sam svu zaradu da ulažem u nekretnine, danas bi me bolelo uvo. Već dve, tri godine mnogo slabo radim. Ranije sam imala po dve, tri tezge dnevno, ne stignem ni da spavam i odem pod šatru ili u salu da pevam do ujutru. Mnogo se radilo, mnogo zarađivalo, a sada su se ljudi otuđili. Niko više ne pravi ni svadbe ni veselja - kaže ona.

Goca je otkrila da je najbolje živela devedesetih.

- Najviše sam zarađivala 1999, oko bombardovanja, ali sam trošila sve. Lepo se živelo u to vreme, nekako smo bili rasterećeni. Kad je bilo teško ljudi su se snalazili, kad je bilo lako, opružiš se koliko si dugačak. Uprkos tragediji koja me je zadesila, kada sam izgubila supruga, te godine pamtim samo po lepom - ističe pevačica.

Autor: M.K.