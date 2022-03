Velja Nevolja iz zatvora naplaćuje dugove za kokain?! Pevači i starlete u PANICI! Šuška se da šalje ljude i na sportiste! ŠOK!

Isplivalo sve na videlo!

Veljko Belivuk (36), zvani Velja Nevolja, optužen je za svirepe zločine, već uveliko mu se sudi, a sad navodno iz zatvora uteruje dugove poznatim pevačima. Vođi surovog klana, kako Kurir saznaje, pojedine pevačice, starlete, pevači, pa i sportisti duguju određene svote novca, te on preko svojih ljudi traži da mu se to vrati.

Prema rečima sagovornika, spisak dužnika je podugačak, a iznosi su od petsto do pet hiljada evra. Velja je mnogim javnim ličnostima prodavao kokain. Međutim, kad je uhapšen, estrada je odahnula mislivši da će im dug za drogu biti oprošten, ali to nije tako, jer on ništa ne zaboravlja. lako je u zatvoru, u spoljnom svetu ima ljude koji vode računa o svemu. Sada je došao red da se blizak estradnoj zvezdi koja je već obaveštena da spremi novac. Poznata pevačica mu navodno duguje oko hiljadu evra, ta mora da mu vrati 500, a njena koleginica 250 evra.

Spisak dužnika je podugačak, a iznosi su od petsto do pet hiljada evra. Na tom spisku je i jedna glumica, ali njoj možda i oprosti jer odavno nema tezge. Belivuk jeste iza rešetaka, ali njegovi saradnici su veoma informisani o tome ko koliko zaraduje na tezgama - kaže izvor blizak. Inače, nekoliko članova kriminalne ekipe Veljka Belivuka, deo navijačke grupe Principi, koju je on formirao, pretili su po društvenim mrežama, pozivajuči navodne dužnike, vređaju ih i traže novac, a kontaktirali su i vođama drugih navijačkih grupa. Prva na meti je bila starleta Tamara Đuric, a s njom Jelena Krunić, kao i navijač koji je već imao sukob sa Veljom. Rade Petrović, ali i Miloš Radisavljević Kimi, čiji je broj telefona zatražen na jednoj od Instagram grupa koju očigledno vode pripadnici navijačke grupe Principi. Pretnje na društvenim mrežama Na sledećim video-snimcima mogu se jasno čuti pretnje i pokušaj iznude od Tamare Đurić. - Hoću da j** i tebe i tvog verenika, slino jedna, jesi li čula?! Kad ćeš dve glave da vratiš za Velju, si o jedna, je li?! Ek**vo jedna - pretećim tonom govori muškarac koji je telefonom pozvao Đurićevu.

Saslušavane Mimi Oro i Tijana Ajfon

U okviru istrage o klanu Veljka Belivuka policlja je saslušala i starlete Tijanu Aifon i Mimi Oro. One su u prostorijama SBPOK provele nekoliko sati, a uvedene su s lisicama na rukama. Medutim, nakon informativnog razgovora one su puštene. Tijana Ajfon bila je verena s Milovanom Tadičem Miksom, jednim od bliskih saradnika Velje Nevolje, koji je uhapšen zajedno sa njim.

