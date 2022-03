VIĐAJU GA SA BJELINOM ĆERKOM! Komšije otkrile detalje ljubavnog života Milana Marića: Klinke ga jure po kraju, ne može kafu da popije!

Ističu da je glumac izuzetno fin i kulturan.

U poslednje vreme mediji ne prestaju da se interesuju za karijeru glumca Milana Marića, kao ni za njegov privatan život, od kojih je najviše pažnje izazvala priča da je u vezi sa ćerkom kolege Dragana Bjelogrlića, Mijom. Njegove komšije su sada otkrile kakav je Milan privatno i gde ga sreću.

- Čim je stigao u ovaj kraj, primetili smo ga. Za razliku od mnogih javnih ličnosti koje žive u blizini, on je ljubazan, nasmejan i fin. Retko je moguće sresti takvu javnu ličnost. Ponekad hoda ulicom tako da mislite da ne zna gde ide, i ta njegova blentavost bude simpatična- rekla je starija gospođa i dodala:

- Ne poznajem ga lično i nikada mu nisam prišla da mu kažem da sam njegov fan. Zamislite, ja od 70 godina da sam nečiji fan, ali njegov zaista jesam.

Nešto mlađa komšinica Milanova komšinica otkrila je da ga redovno viđa sa devojkom:

- A Milan, da, da, živi tu u blizini. Ali vidite, tu su i Bjelogrlići, nekoliko ulica odavde. Viđala sam ga sam ga devojkom, ali nisam znala da je to Bjelina ćerka. Lepa je i harizmatična, idu jedno uz drugo. Milan je fin dečko, vaspitan i među tim glumcima, a ima ih u ovom kraju dosta, najpristupačniji. Ljudi ga saleću, klinke se slikaju sa njim, bila je jedno vreme opšta pomama. Hvale ga svi, ali čovek ne može da popije kafu na miru od komentara prolaznika.

Brojne tinejdžerke obožavaju ovog lepog glumca, a kako kažu redovno ga viđaju po kraju:

- On je “kulijana”, pitamo ga da se fotografišemo, on kaže hoće pa onda priča na mobilni pola sata. Potpuno je sladak. Ponekad ga pitamo za Bikovića i Radonjića, ali on neće ništa više da kaže osim da su super, kroz osmeh kaže jedna od devojčica.

- Mnoge sam ispratio i dočekao generacije. On će biti od mlađe ekipe uz Bikovića i Marka Janketića prava glumčina. Tu u blizini živi i Petar Benčina, i njega sam posmatrao. Ima i on potencijala ali mislim da nema srčanost kao ovi. Milanu sam to jednom prilikom i rekao. Deluje kao fin momak, a ako mu Bjela bude tast za njega nema zime. Bjela sa porodicom živi u blizini i veliki je biznismen. Ozbiljno je iz posla glumca zagazio u biznis i mislim da zna šta radi- rekao je za "Blic" jedan Marićev komšija.

U obližnjem marketu rekli su da Milan retko svraća, ali da kada uđe bez pozdrava i ljubaznih odgovora ne prođe.

- Danas skoro niko ne ume da kaže “dobar dan”, ulaze ko mule. Njemu to ne može da se desi. Vidi se da je vaspitan. Nikada nije nervozan, pa da nas odbije ili odbrusi kada nešto pitamo, a umemo da budemo naporne. Svašta smo ga pitale - rekla je kroz osmeh prodavačica, pa dodala:

- Viđamo ga da prolazi sa devojkom ali nismo znale da je Bjelina ćerka. Mada nam je poznata odranije. Kažu da i oni žive u blizini.

