ŠEST GODINA OD SMRTI MARINKA MADŽGALJA! Kolege objavile uspomene sa njim, bolne reči LOME SRCE! I KAMEN BI ZAPLAKAO! (FOTO+VIDEO)

Ovo je rastužilo sve!

Danas, 26. marta, navršava se šest godina od smrti slavnog glumca Marinka Madžgalja, njegovi prijatelji i kolege čuvaju uspomenu na Marinka, a glumac Aleksandar Srećković Kubura objavio je potresni video uspomena. Kubura, Andrija Milošević, Sloboda Mićalović, bili su neki od najbližih Marinkovih prijatelja, a kolaž uspomena, koji je Srećković objavio na svom Instagram profilu, rastužio je sve.

- Iste večeri se meni na predstavi učini da ga vidim u drugom redu - govori Kubura u videu, dok je u videu isečen deo gde Andrija Milošević priča po čemu pamti Madžgalja.

- Po radosti, osmehu, izuzetnom glumačkom daru, prijateljstvu pesmi, kafani - naveo je on.

Sloboda je rođena na isti dan kad i Madžgalj, a kroz suze je samo rekla kako joj nedostaje ne samo na rođendan, već svakog dana.Video uspomena na Madžagalja pratila je pesma "Što te nema".

Podsetimo, glumac Marinko Madžgalj preminuo je 26. marta 2016. godine. u 37. godini, posle duge borbe sa bolešću.

On je rođen 21. avgusta 1978. u Beogradu, ali je veći deo detinjstva proveo u Kotoru, gde je odrastao.Diplomirao je 2000. godine na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesorke Gordane Marić. Ostvario je brojne pozorišne, filmske i televizijske uloge, a bio je uspešan i kao pevač i voditelj.Nesrećni trenutak nastupio je kada su mu lekari saopštili da mu je ostalo još tri meseca života, ali ih je on iskoristio do poslednjeg trenutka. Snimao je seriju u Crnoj Gori, išao je na hemoterapije i uradio nešto što je sakrio od mnogih, a što mu je bilo jako važno - 20 dana pred smrt se krstio u manastiru Ostrog, iako je zbog slabosti to jedva izdržao.

Marinko je tog 26. marta preminuo od posledica raka pankreasa. Za opaku bolest saznao je prekasno, te je jedne večeri prevezen u KBC "Bežanijska kosa". Tamo mu je dijagnostikovan karcinom i jedan period proveo je u bolnici na lečenju.Marinko Madžgalj je sahranjen 29. marta na Novom bežanijskom groblju uz zvuke pesama "Jedan dan života", "Mama Huanita", "Bolujem ja", "Tiho noći", "Na te mislim", "Što se bore misli moje".

Autor: M.K.