DA SE NAJEŽIŠ! Isplivali SNIMCI pretnji Belivukove ekipe Tamari Đurić: KAD ĆEŠ DVE GLAVE DA VRATIŠ ZA VELJU?! (VIDEO)

Skandalozno!

Veljko Belivuk (Velja Nevolja) optužen je za svirepe zločine, nezapamćene na ovim prostorima, zbog čega mu se već uveliko sudi, iz zatvora uteruje dugove poznatim pevačima, a sada svi pričaju i o snimcima na kojima se čuju pretnje.

Vođi surovog klana, kako piše Kurir, pojedine pevačice, starlete, pevači, pa i sportisti duguju određene svote novca, te on preko svojih ljudi traži da mu se to vrati. Kako pišu mediji, ima svoje ljude, kao i spisak dužnika koji je podugačak, a iznosi su od 500 do 5.000 evra.

Iako je Veljko Belivuk uhapšen, kao i nekoliko članova njegove kriminalne ekipe, deo navijačke grupe Principi koju je inače on formirao, terorisao je "suparnike", među kojima su neretko i poznate ličnosti.

Naime, kako mediji prenose, Belivukovi "naslednici", prete po društvenim mrežama, pozivaju navodne dužnike, takođe prozivaju i vođe drugih navijačkih grupa da "se smire"...

Na meti je bila rijaliti zvezda Tamara Đurić, navijač koji je već imao sukob sa Veljom - Rade Petrović, ali i Miloš Radisavljević Kimi čiji je broj telefona zatraže na jednoj od Instagram grupa koju očigledno vode pripadnici navijačke grupe "Principi".

Na sledećim video snimcima, mogu se jasno čuti pretnje i pokušaj iznude od Tamare Đurić. Upozoravamo, na snimku se mogu čuti mnogobrojne psovke i pretnje!

- Hoću da j**** i tebe i tvog verenika, slino jedna, jesi li čula? Kad ćeš dve glave da vratiš za Velju, siso jedna, je li? E k**v* jedna - pretećim tonom govori muškarac, koji je telefonom pozvao Đurićevu.

Radetu Petroviću, koji je inače bio vođa navijača jedne Partizanove frakcije, suprotstavljene onoj koju je predvodio Belivuk, takođe je upućen telefonski poziv.

- Kaži mi, s obzirom na to da je Velja sad unutra, je lć planiraš da letiš malo ili ćeš se vratiti tamo u rupu? - pita muškarac Petrovića, koji mu odgovara:

- To je za mene kraj odavno.

Inače, navijač Rade Petrović u žižu javnosti dospeo je kada se na društvenim mrežama pojavio snimak koji je pod pretnjom tada javno priznao kako je njegova navijačka grupa "Partizanovci" izdala Partizan.

Veljina ekipa teroriše Radeta Petrovića pic.twitter.com/8zswUuxOeU — Pluton (@Pluton45873221) 29. март 2021.

Autor: M.M.