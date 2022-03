Otvorila dušu!

Kraljica narodne muzike Lepa Lukić ovih dana je raspoložena, jer je uspela da vrati porodičnu kuću koju je njen bratanac umalo izgubio.

„Bila sam strašno ljuta na svog bratanca, ali sam prešla preko toga. On jeste uzeo kredit od 10.000 evra, ali nije platio samo poslednjih 2.000 evra, napravila se kamata, izvršitelji su pogrešili. U sklopu te kuće je još jedna prostorija, letnja kuhinja, ona nije bila upisana u katastru. Žena koja je htela da kupi kuću, videla je da tu može još neko da živi, pa se predomislila. Sada se kuća vodi na moju snaju, ostatak je isplaćen, kuća je vraćena.“

Da li gledate Zadrugu?

„Baš pratim Zadrugu, volim da gledam rijaliti formate, da bih videla kakvi su to umovi, šta mogu sve da urade pred tolikim narodom koji ih posmatra. Niko mi se posebno ne sviđa, rade svašta, brate! Ne bih da kritikujem Dalilu, uradila je šta joj je palo na pamet, ja to ne bih mogla nikada, ni u ludilu. Čim komentarišem nešto negativno, odmah se pogrešno razume, pa kažu: „Šta Lepa hoće, bila je i ona u rijalitiju.“ Bila jesam, ali to nisam radila. Dalila je i sama rekla da se dosta ponizila, ali da je gleda otac to je previše.

Kako Vam se čini njen odnos sa Carem?

„Ne znam da li je to prava ljubav, ali ona ne može bez njega, jer da nije tako, ne bi se mirila, a on odlazio sa drugom.“

Postoji li šansa da se pomiri sa Dejanom?

„Valjda nije poludeo da se vraća na staro. Kad je već sa drugom devojkom, znači da se ohladio, ne možeš ulaziti u drugi odnos ako imaš emociju prema Dalili. Ne zna ni on gde će, siroma'! Žao mi ga je, lep i mlad momak. On je kao veoma mlad dečko živeo sa njom pet godina, to znači da je privržen i dobar, sigurno su se voleli. Čim prođe ljubav, gotovo! Omrzne ga, izgustira, i onda je nervira u svakom momentu. Dejan je to dobro podnosio, ali je ona rekla kraj, i uradila šta je uradila pred mužem. Nije ni njoj svejedno, kada legne o tome razmišlja, sigurno. Nije trebalo da ulazi u rijaliti sa njim, ako je strast prošla.“

Jeste li se navikli da nema Merime, Marinka, Tozovca?

,,Za svakim plačem! Kukala sam mesecima i za kučkom koju je manijak upucao u glavu ispred mog ulaza, a ne za kolegama. Takva sam, emotivna strašno, ali ne znam da li bi neko rekao to kada me vidi. Sve koleginice volim, ali je Merima bila nešto posebno, družile smo se. Ostali nemaju vremena, samo se telefonom čujemo. Kad je trebalo da se odmorim, zvala sam Merimu, a ona kaže dođi na Kosmaj, našla mi je tamo prelepo mesto za uživanje. Posle sam išle do njene kuće, šetale smo, razgovarale, provodile se.“

Do kog kolege Vam je najviše stalo?

,,Najviše se čujem sa mojim Zoranom Kalezićem. On je bolestan, prima hemo- terapiju, svakog dana se čujem sa njim, da vidim kako se oseća. Vedrije zvuči nego ranije, kaže mi : „Malo se bolje osećam, rekli su da je hemoterapija po- mogla.“ Hoće da primi još četiri, pet, pa ćemo videti. Treba da snimi pluća. On je dijagnozu u miru primio. „Zacrtano je ko će koliko da živi“, tako mi je rekao, a ja njemu odgovaram: „Nemoj tako, ne mora da znači da će se završiti kobno“. Uopšte se nije uplašio, a ja bih „crkla“ kada bi mi rekli tako nešto.“

Da li se čujete sa Anom Bekutom nakon Mrkine smrti, šta Vam je rekla?

„Na vezi smo, naravno, nisam mogla da idem na sahranu, tačnije, nisam smela zbog korone. Šta će, mora da nastavi dalje, bavi se ovim javnim poslom. To ti je kao da si kopač, posao je posao. Ana je već zakazala koncerte, tako sam čula, svi su je kritikovali, ali morala je, tu se ne bira. Ostala je sama, mora o svemu da brine. Ne znam zašto su je napadali, to je život."

